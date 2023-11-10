Вагітність і пологи: сьогодні набувають чинності зміни у формуванні «лікарняних»

Сьогодні, 10 листопада, набирають чинності зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2023 року №1810.
Про це повідомляє eHealth Україна.
Відтепер вагітні можуть визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Аналогічні зміни стосуються й вагітних, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
При цьому строки МВТН у категорії «Вагітність та пологи» не змінюються.
Раніше ми писали, що минулого тижня у Кременчуці народився малюк з вагою 4,7 кг.
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