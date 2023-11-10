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Вагітність і пологи: сьогодні набувають чинності зміни у формуванні «лікарняних»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 302


Роз'яснення головних змін

Сьогодні, 10 листопада, набирають чинності зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2023 року №1810.

Про це повідомляє eHealth Україна.

Відтепер вагітні можуть визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 

  • Якщо жінка хоче продовжити працювати й після 30-го тижня вагітності, вона має подати заяву лікареві із зазначенням дати початку відпустки, з якої їй і буде сформований МВТН.
  • Якщо жінка бажає почати відпустку з 30 тижня вагітності — медичний висновок буде сформовано за замовчуванням.

Аналогічні зміни стосуються й вагітних, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  • Якщо жінка бажає розпочати свою відпустку пізніше ніж з 27 тижня вагітності, необхідно подати відповідну заяву лікареві. 

При цьому строки МВТН у категорії «Вагітність та пологи» не змінюються.

— Проте сьогодні жінка може прийняти рішення продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді й буде сформований МВТН і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що минулого тижня у Кременчуці народився малюк з вагою 4,7 кг.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: medhouse-mc.com
Теги: вагітність пологи законодавство зміни лікарняний МВТН
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