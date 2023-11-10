На трасі Полтава-Олександрія зіткнулись Honda та ВАЗ — є загиблий (уточнено)

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10 листопада близько 6.45 на автодорозі Полтава – Олександрія, у селі Шевченки, Мачухівської громади сталася ДТП, в якій загинув водій легковика. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися Honda Accord та ВАЗ 21099. Унаслідок зіткнення 24-річний водій ВАЗ загинув на місці ДТП.

Нагадаємо, що вночі та вранці в області спостерігався туман, видимістю 200-500 м.