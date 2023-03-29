У Полтавській міській раді двоє чоловіків погрожували місцевій журналістці

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 348

Сьогодні, 29 березня, двоє чоловіків у приміщенні сесійної зали Полтавської міської ради словесно погрожували журналістці одного з місцевих Інтернет-видань. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За словами жінки, їй погрожували з метою перешкоджання виконанню професійних обов’язків журналіста.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.