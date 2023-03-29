Емоційна допомога: у Кременчуці діти поспілкувались з цікавими песиками

Сьогодні, 29 березня, у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській відбулась зустріч собак та дітей. За словами очільника Кременчуцької кінологічної організації «Струни серця» Сергія Чирви, бібліотека надає емоційну допомогу через спілкування для дітей та дорослих, які бояться собак, мають проблеми з мовленням, членів сімей загиблих або ветеранів.
Також Сергій має свого собаку, її звати Найда. Собаку евакуювали з окупованої території, після чого його віддали чоловікові.
У рамках цього проєкту, на сьогоднішню зустріч організатори запросили поліцейського інспектора-кінолога Катерину з кінологічного центру ГУНП у Київській області. Жінка презентувала навички своїх песиків та розповіла дітям, як правильно поводитись з собаками.
Кожен охочий сьогодні отримав змогу помацати песиків та поспілкуватись з ними та їхніми господарями.
Такі заходи у бібліотеці, на вулиці Європейській триватимуть і надалі.
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