Емоційна допомога: у Кременчуці діти поспілкувались з цікавими песиками

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 354

Такі заходи у Кременчуці триватимуть і надалі

Сьогодні, 29 березня, у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській відбулась зустріч собак та дітей. За словами очільника Кременчуцької кінологічної організації «Струни серця» Сергія Чирви, бібліотека надає емоційну допомогу через спілкування для дітей та дорослих, які бояться собак, мають проблеми з мовленням, членів сімей загиблих або ветеранів.

— Цей проєкт розпочався в кінці 2022 року і він вже на другому етапі, йде ближче до завершення. На наші зустрічі ми запрошуємо кінологів, психологів та реабілітологів, — повідомив Сергій Чирва.

Також Сергій має свого собаку, її звати Найда. Собаку евакуювали з окупованої території, після чого його віддали чоловікові.

У рамках цього проєкту, на сьогоднішню зустріч організатори запросили поліцейського інспектора-кінолога Катерину з кінологічного центру ГУНП у Київській області. Жінка презентувала навички своїх песиків та розповіла дітям, як правильно поводитись з собаками.

— З початку повномасштабного вторгнення ми з моїми собаками — Вандою та Бентлі — надаємо емоційну підтримку для людей, які перебували на окупованих територіях, діткам та воїнам ЗСУ. Сьогодні ми хочемо поспілкуватись з дітками, аби розповісти, що таке поліцейський собака, — розповіла Катерина.

Кожен охочий сьогодні отримав змогу помацати песиків та поспілкуватись з ними та їхніми господарями.

Такі заходи у бібліотеці, на вулиці Європейській триватимуть і надалі.