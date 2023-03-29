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З 1 липня в Україні можуть повернути перевірки та штрафи за невиконання податкових зобов'язань

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 110

 

У Верховній Раді хочуть повернути правила Податкової системи, що діяли до повномасштабної війни

В Україні з 1 липня хочуть повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні гостро не вистачає доходів від податкових надходжень.

Про таку необхідність розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, необхідність повернення до старої системи у вигляді податкових перевірок та штрафів пояснюється тим, що державний бюджет під час війни суттєво недоотримав доходів. Витрати бюджету значно перевищують його надходження.

— У середньому на місяць ми збираємо 80 млрд гривень податків, а на війну витрачаємо 130 млрд гривень. Тобто решту ми збираємо шляхом запозичень та облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону — це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни, — пояснив Гетьманцев.

Зокрема, йдеться про скасування 2% податку з обороту, який запровадили навесні минулого року як альтернативу загальній системі оподаткування.

— Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його треба скасувати з 1 липня, — додав Данило Гетманцев.

Також планується поновлення документальних перевірок на територіях, де не ведуться бойові дії, та відновлення штрафів за порушення та невиконання податкових обов'язків на цих територіях.

— Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни, — пояснив голова парламентського комітету.
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Автор: Віктор Крук
Теги: податки Держбюджет Верховна Рада МВФ
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