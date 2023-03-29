З 1 липня в Україні можуть повернути перевірки та штрафи за невиконання податкових зобов'язань

В Україні з 1 липня хочуть повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні гостро не вистачає доходів від податкових надходжень.
Про таку необхідність розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За його словами, необхідність повернення до старої системи у вигляді податкових перевірок та штрафів пояснюється тим, що державний бюджет під час війни суттєво недоотримав доходів. Витрати бюджету значно перевищують його надходження.
Зокрема, йдеться про скасування 2% податку з обороту, який запровадили навесні минулого року як альтернативу загальній системі оподаткування.
Також планується поновлення документальних перевірок на територіях, де не ведуться бойові дії, та відновлення штрафів за порушення та невиконання податкових обов'язків на цих територіях.
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