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До Першої лікарні ім. Богаєвського надійшла партія допомоги від американського фонду

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 272

 

Особливо порадували медиків американські хірургічні набори

29 березня до Першої міської лікарні ім. Богаєвського надійшла партія гуманітарної допомоги від американського благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. У складі вантажу медичні набори для операцій, мило з алое, антисептики, очисники, халати, а також знеболювальні та жарознижувальні препарати.

Це значний вклад у якісне життя не лише хворих, а й лікарів. Адже для лікарів дуже зручно, коли вони працюють з нормальними засобами, коли у них є ці набори (для операцій ред.). По суті їх у нас немає, а в Америці вони використовуються і є набагато зручнішими, прокоментував представник фонду Дмитро Кавунник.

Частина гуманітарної допомоги знаходилася у великому картонному контейнері, який забрали з-під Авдіївки.

У цього ящика навіть історія є. Ми його вивантажували під Авдіївкою на 110 бригаду. А позаяк тара це теж цінність, ми його пустим забрали назад і привезли у цю лікарню. Тож навіть ящик і то героїчний! каже Дмитро Кавунник.

Заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського Вікторія Виповська прокоментувала:

З такою кількістю антисептиків ми знезаразимо всю лікарню та територію біля лікарні й не тільки від москалів! жартує вона. За ці чудові набори (для операцій ред.) ми вдячні. Ми не працювали з такими набори. Це дуже зручно, коли ти під одну операцію відкриваєш повністю комплект. Не треба його формувати окремо, він скомплектований, стерильний. Хірург приходить, розкриває й оперує. Це полегшує нашу роботу, ми стаємо більш обізнані, тому що ми такого не бачили, і вчимося.

Щодо жарознижувального «Парацетамолу», який був у складі допомоги, Вікторія Виповська зазначила, що у лікарні його видають усім, кому цей препарат необхідний. До прикладу, коли людина виписується зі стаціонару, їй із собою надають антисептики, маски та безрецептурні жарознижувальні.

Нагадаємо, що це вже не вперше фонд Help Heroes of Ukraine допомагає нашому місту до цього він привозив вантажі до Кременчуцького перинатального центру та дитячої лікарні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гуманітарна допомога Перша міська лікарня фонд
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