До Першої лікарні ім. Богаєвського надійшла партія допомоги від американського фонду

29 березня до Першої міської лікарні ім. Богаєвського надійшла партія гуманітарної допомоги від американського благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. У складі вантажу — медичні набори для операцій, мило з алое, антисептики, очисники, халати, а також знеболювальні та жарознижувальні препарати.
Частина гуманітарної допомоги знаходилася у великому картонному контейнері, який забрали з-під Авдіївки.
Заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського Вікторія Виповська прокоментувала:
Щодо жарознижувального «Парацетамолу», який був у складі допомоги, Вікторія Виповська зазначила, що у лікарні його видають усім, кому цей препарат необхідний. До прикладу, коли людина виписується зі стаціонару, їй із собою надають антисептики, маски та безрецептурні жарознижувальні.
Нагадаємо, що це вже не вперше фонд Help Heroes of Ukraine допомагає нашому місту — до цього він привозив вантажі до Кременчуцького перинатального центру та дитячої лікарні.
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