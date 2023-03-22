До Кременчуцького пологового будинку передали гуманітарну допомогу від народу Америки

22 березня до Кременчуцького перинатального центру привезли гуманітарну допомогу від благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. У складі допомоги знаходяться сумки для підгузків, які можна по-різному використовувати, халати, антисептики, рідке мило, бахіли та рукавички. А від себе Костянтин Рубан передав пологовому будинку дитячі пляшечки.
Цей фонд заснували українці, власники 20 найбільших транспортних компаній, які проживають у Чикаго. У 2022 році Help Heroes Of Ukraine увійшов в ТОП-10 благодійних фондів, які найбільше допомагають Україні та у ТОП-3, які допомагають військовим.
Благодійна організація Help Heroes Of Ukraine має створене представництво в Україні. Головний офіс та склад знаходиться у Львові. Саме сюди надходить увесь вантаж, а вже звідси прямує у різні регіони України. Команда волонтерів регулярно розвозить та роздає гуманітарну допомогу уздовж всієї лінії фронту та у прифронтових регіонах. Зокрема у Харківській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Черкаській областях.
Нагадаємо, що місяць тому фонд Help Heroes Of Ukraine передав гуманітарну допомогу до Кременчуцької дитячої лікарні.
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