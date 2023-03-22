Ветерани війни можуть отримати 16 000 гривень допомоги від міжнародної організації

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Стартував другий етап проєкту Мінветеранів та Червоного Хреста України: що потрібно зробити та хто виплачує допомогу

У середу, 22-го березня, стартував другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

Наступні 15 тисяч ветеранів можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua) за посиланням.

Наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв. Надалі, за умовами спільного проєкту, можливість подачі заяв було тимчасово призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

За цей час командою фахівців Мінветеранів було удосконалено процес подачі заяв, модернізовано інтерфейс сайту Е-ветеран – він став більш адаптивним для пошуку та перегляду необхідної інформації. Це має полегшити реалізацію другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників на виплату грошової допомоги.

Варто зазначити, що подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Допомогу їм виплачуватиметься на банківський рахунок — по 4 000 грн протягом чотирьох місяців незалежно від отримання інших видів допомоги.

Як подати заяву в електронній формі на вебсайт Мінветеранів eveteran.gov.ua?

Перед тим, як подавати заявку, потрібно мати електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, можна знайти за посиланням

Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни». Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Тому у разі неотримання виплати у зазначений термін треба зателефонувати до Мінветеранів за номером: +380636889596.

В Міністерстві у справах ветеранів України звертають увагу, що подача заявки на отримання грошової допомоги заповнюється отримувачем самостійно і закликають не передавати свої особисті дані третім особам.

Детальну інструкцію про те, як подати заявку, можна подивитися на відео