Ветерани війни можуть отримати 16 000 гривень допомоги від міжнародної організації

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Війна, Соціальний захист

Ветерани війни можуть отримати 16 000 гривень допомоги від міжнародної організації

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 159

 

Стартував другий етап проєкту Мінветеранів та Червоного Хреста України: що потрібно зробити та хто виплачує допомогу

У середу, 22-го березня, стартував другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

Наступні 15 тисяч ветеранів можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua) за посиланням.

Наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв. Надалі, за умовами спільного проєкту, можливість подачі заяв було тимчасово призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

За цей час командою фахівців Мінветеранів було удосконалено процес подачі заяв, модернізовано інтерфейс сайту Е-ветеран – він став більш адаптивним для пошуку та перегляду необхідної інформації. Це має полегшити реалізацію другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників на виплату грошової допомоги.

Варто зазначити, що подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Допомогу їм виплачуватиметься на банківський рахунок — по 4 000 грн протягом чотирьох місяців незалежно від отримання інших видів допомоги.

Як подати заяву в електронній формі на вебсайт Мінветеранів eveteran.gov.ua?

Перед тим, як подавати заявку, потрібно мати електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, можна знайти за посиланням

  1. Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua.
  2. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».
  3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
  4. Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.
  5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.
  6. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Тому у разі неотримання виплати у зазначений термін треба зателефонувати до Мінветеранів за номером: +380636889596.

В Міністерстві у справах ветеранів України звертають увагу, що подача заявки на отримання грошової допомоги заповнюється отримувачем самостійно і закликають не передавати свої особисті дані третім особам.

Детальну інструкцію про те, як подати заявку, можна подивитися на відео

2
Автор: Віктор Крук Джерело відео: Мінветеранів
Теги: Мінветеранів допомога військовим інваліди Червоний Хрест ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 16 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх