У поліції розповіли, як блокували роботу ПВК «Редан» у Кременчуці

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Надзвичайні новини

У поліції розповіли, як блокували роботу ПВК «Редан» у Кременчуці

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 308

Місцева поліція попросила тренерів міських спортивних секцій провести роботу серед своїх вихованців, аби ті не брали участі у подібних заходах

Сьогодні, 22 березня, у Будинку дитячо-юнацької творчості зібрали тренерів міських спортивних шкіл та секцій, аби розповісти про небезпеку молодіжного руху «Редан».

Зустріч особисто провів начальник кримінальної поліції Кременчука Юрій Іщенко, якого призначили на цю посаду два місяці тому. 

Він закликав тренерів звертати увагу на поведінку дітей та розповідати про наслідки участі в таких «заходах». Юрій Іщенко також додав, що завжди готовий до спілкування та вживання превентивних та оперативних заходів із представниками спортивної громади. І навіть поділився своїм номером телефону зі спортсменами-педагогами.

Начальник кримінальної поліції Кременчука Юрій Іщенко

Начальник кримінальної поліції Кременчука Юрій Іщенко

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав про подробиці інциденту із цим рухом, який ледь не стався у Кременчуці наприкінці лютого 2023 року. Нагадаємо, тоді близько десяти юних кременчужан зібралися у зазначеному місці для бійки, але там на них вже чекали правоохоронці задля проведення роз'яснювальної роботи. Поспілкувавшись, молодь відпустили. 

Юрій Іщенко каже — запобігли цьому завдяки інформації, яку мали, та профілактичних заходів. Вони намагалися зібратися, але поліція попередила сутички.

— Завдяки патрулюванню та шляхом профілактичних заходів нам вдалося уникнути сутичок, — сказав він. — Адміністратори груп, які збирали дітей, встановлені, заблоковані.

Іщенко додав, що організатори та адміністратори каналів — люди не місцеві, їх особи встановлено.  

Раніше повідомлялося, що 26 та 27 лютого правоохоронці запобігли масовим бійкам у кількох містах України. У Києві планувалась сутичка на Печерську. У Львові відбувались провокації біля ТЦ «Форум». У Харкові, Івано-Франківську, Луцьку учасники руху також намагались влаштувати бійки.

Сутички відбуваються між двома субкультурами: ПВК «Редан» і так званими АнтиРедан. Організатори створюють Telegram-канали та закликають молодих людей брати участь у масових бійках. Планують усе чітко: розподіл на групи, точки зборів кожної, інформатори на місцях.

Російський рух «ПВК Редан» проникає у Кременчук та Україну — поліція запобігла масовим бійкам (доповнено)


0
Автор: Ольга Мінчук Фото: Артем Коваленко
Теги: Редан Юрій Іщенко спортивна школа поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 16 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх