У поліції розповіли, як блокували роботу ПВК «Редан» у Кременчуці

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 308

Місцева поліція попросила тренерів міських спортивних секцій провести роботу серед своїх вихованців, аби ті не брали участі у подібних заходах

Сьогодні, 22 березня, у Будинку дитячо-юнацької творчості зібрали тренерів міських спортивних шкіл та секцій, аби розповісти про небезпеку молодіжного руху «Редан».

Зустріч особисто провів начальник кримінальної поліції Кременчука Юрій Іщенко, якого призначили на цю посаду два місяці тому.

Він закликав тренерів звертати увагу на поведінку дітей та розповідати про наслідки участі в таких «заходах». Юрій Іщенко також додав, що завжди готовий до спілкування та вживання превентивних та оперативних заходів із представниками спортивної громади. І навіть поділився своїм номером телефону зі спортсменами-педагогами.

Начальник кримінальної поліції Кременчука Юрій Іщенко

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав про подробиці інциденту із цим рухом, який ледь не стався у Кременчуці наприкінці лютого 2023 року. Нагадаємо, тоді близько десяти юних кременчужан зібралися у зазначеному місці для бійки, але там на них вже чекали правоохоронці задля проведення роз'яснювальної роботи. Поспілкувавшись, молодь відпустили.

Юрій Іщенко каже — запобігли цьому завдяки інформації, яку мали, та профілактичних заходів. Вони намагалися зібратися, але поліція попередила сутички.

— Завдяки патрулюванню та шляхом профілактичних заходів нам вдалося уникнути сутичок, — сказав він. — Адміністратори груп, які збирали дітей, встановлені, заблоковані.

Іщенко додав, що організатори та адміністратори каналів — люди не місцеві, їх особи встановлено.

Раніше повідомлялося, що 26 та 27 лютого правоохоронці запобігли масовим бійкам у кількох містах України. У Києві планувалась сутичка на Печерську. У Львові відбувались провокації біля ТЦ «Форум». У Харкові, Івано-Франківську, Луцьку учасники руху також намагались влаштувати бійки.

Сутички відбуваються між двома субкультурами: ПВК «Редан» і так званими АнтиРедан. Організатори створюють Telegram-канали та закликають молодих людей брати участь у масових бійках. Планують усе чітко: розподіл на групи, точки зборів кожної, інформатори на місцях.

Російський рух «ПВК Редан» проникає у Кременчук та Україну — поліція запобігла масовим бійкам (доповнено)



