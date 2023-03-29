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«Коли Запоріжжя опиняється під обстрілами, одразу дзвоню рідні», — хокеїст «Кременчука» Ілля Сенік

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 126

 

Хокеїст розповів, чому грає у захисному шоломі 

Перед третьою фінальною зустріччю за титул чемпіонів України між «Соколом» та «Кременчуком» Sport.ua поговорив із 23-річним нападником «кременчужан» Іллею Сеніком.

— Ілля, як «Кременчук» пережив поразку від «Сокола» (0:1) у фіналі №2?
— Спокійно! Поразки, як і перемоги, неминуча частина хокею, тому після гри посиділи з хлопцями, проаналізували помилки, досвідчені гравці висловили свої погляди, підбадьорили один одного та рухаємось далі. У неділю з тренером також проаналізували обидва матчі фіналу, тренер вказав нам на помилки та все. Зациклюватись на невдачі немає сенсу – попереду головні матчі всього сезону!

— У яких елементах «Кременчуку» потрібно додати, щоби розраховувати на успіх?
— Необхідно менше вигадувати у своїй зоні та хитріше діяти в зоні атаки. Дійшли висновку, що слід грати від простоти. Також прозвучало бажання більше ловити кидки на себе.

— Від тренерів виникали претензії, що гравці недостатньо лягали під шайбу?
— Ні, претензій не було, хлопці лягали під кидок, але це плей-оф, а не регулярка. Можна просто перебувати на лінії кидка, а можна намагатися хотіти зловити шайбу на себе – це різні речі.

— Чому таки не забили «Соколу»? Чи знаходиш пояснення цьому?
— Може, націленості не вистачало? В епізодах, коли треба було кидати, хтось йшов у дриблінг, перетримував шайбу. У чисельній більшості наші нападники також слабко створювали трафік біля воріт Богдана Дьяченка – воротар бачив і ловив кидки. Звичайно, можна кивнути у бік порушення поєднань попереду через відсутність Гліба Кривошапкіна та травму Михайла Геворкяна, але це не пояснення нашій поразці.

— «Сокіл» зміг вас чимось здивувати?
— Я б не сказав… Ми добре знаємо киян, шість разів із ними грали в регулярному сезоні, тому, вважаю, «Сокіл» зіграв на рівні своїх можливостей.

— Кого слід побоюватися у складі суперника?
— Не думаю, що комусь персонально потрібно приділяти більше уваги. Як відомо, регулярний чемпіонат виграє перша-друга п'ятірка, а плей-оф — третя-четверта ланки. В одному матчі у киян двічі забив Чердак, а післязавтра може відзначитися несподіваний герой Горлушко чи Говорушко. Так само й у нас: голи у фіналі можуть прийти як від Ляльки, так і від Середницького, Кривенка чи Круглякова.

— До речі, як у вашій команді відреагували на перший виклик захисника Микити Круглякова до лав національної збірної України?
— Шалено радий за Микиту, при цьому я навіть здивований, що його так пізно помітили й тільки зараз викликали до лав збірної країни. Кругляков — хороший, швидкий, габаритний захисник, який має гарний кидок, вміє грамотно вибрати позицію, підключається в атаку, у своїй зоні може віддати зрячий пас, а не жбурляє шайбу по борту. Загалом універсальний гравець. Гадаю, Микита може себе гідно проявити у збірній України, і я впевнений, що в нього все вийде!

В останній грі Микиті шайба прилетіла в обличчя, але він мужньо дограв зустріч. Це також наголошує на його сильних якостях.

 

— А що за «акваріум»-маска на шоломі Іллі Сеніка? Наслідки травм?
— Просто у нас у лізі багато хокеїстів махають ключками, як шпагами (посміхається). В одному з матчів перед новим роком мені ключкою розсікли губу і 70 відсотків зуба відкололося під корінь, довелося звертатися до лікарів, вставляти штифт… Зараз граю у захисній масці, яка в мене залишилася від виступів у Північній Америці, бо хочу зберегти зуби цілими. Річ у тому, що я дуже боюся відвідувати стоматологію, навіть втрачаю свідомість часом на прийомі, тому кожен похід до лікаря для мене ще те випробування. А в масці грати дуже зручно, тільки ось сильно пітніє скло.

— «Сокіл» виграв останню гру, не дав забити «Кременчуку» та повернувся до Києва з гостьовою перемогою. Психологічна перевага наразі на боці столичних хокеїстів?
— Я так не вважаю. «Кременчук», наприклад, виграв перший фінал, а це, як водиться, чи не головний вирішальний матч, від якого багато чого залежить і який визначає настрій команд на всю серію (посміхається).

— Яку роль відіграє фактор київського Палацу спорту для «Кременчука»? Тобі комфортно грати на великому майданчику?
— Лід тут хорошої якості, дискомфорту не відчуваю. Єдине, я попросив би працівників арени, щоб зробили температуру на льоду трохи прохолодніше (сміється). Якось спекотно грається у Палаці спорту.

— Ілля Сенік — родом із Запоріжжя. Чи не відволікають щоденні звістки про обстріл міста та області російськими терористами?
— Звичайно, тривога і хвилювання є, особливо після останніх прильотів у житловий будинок у Запоріжжі... У мене немає слів... Це ненормальна історія, так не повинно бути! Мої мама, тато, дідусь, бабуся, тітка та дядько всі живуть у Запоріжжі. Лише молодший брат грає у хокей за кордоном — у Словаччині. Коли місто опиняється під обстрілами, одразу дзвоню рідні й потім уже «видихаю», коли чую, що «прильоти» повз ціль. Так і живемо.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук ракетний обстріл
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