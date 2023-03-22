5 хокеїстів «Кременчука» викликали до лав збірної України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 215

Головний тренер національної збірної України Вадим Шахрайчук оголосив розширений склад на підготовку команди до чемпіонату світу-2023 у Таллінні (23-29 квітня). До нього увійшли 38 хокеїстів: чотири воротарі, 13 захисників та 21 нападник!

Серед гравців 5 хокеїстів «Кременчука»: Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко, Микита Кругляков, Гліб Крівошапкін, Віталій Лялька.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Гліб Арцатбанов («Спарта» U-20, Чехія), Богдан Дьяченко («Сокіл»), Едуард Захарченко («Дніпро»), Дмитро Кубрицький («Дофін Кінґз» MJHL, Канада).

Захисники: Олександр Алєксандров («Подгале», Польща), Віталій Андрейків («Заглембє», Польща), Олександр Воронін («Каунас», Литва), Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко, Микита Кругляков (усі – «Кременчук»), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – «Дніпро»), Ігор Мережко («Оденсе», Данія), Іван Сисак («Сокіл»), Артур Терчієв («Саванна», ECHL, США), Артур Чолач («Баррі Кольтс», OHL, Канада), Пилип Пангелов-Юлдашев («Унія», Польща).

Нападники: Олексій Ворона («Левіце», Словаччина), Андрій Денискін («Унія», Польща), Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька (обидва – «Кременчук»), Ілля Коренчук («Енерга-Торунь», Польща), Владислав Куцевич, Вадим Мазур (обидва – «Сокіл»), Андрій Міхнов («Стяуа», Румунія), Фелікс Морозов («Шоле», Франція), Дмитро Німенко («Бріансон», Франція), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обидва – «Енергія», Литва), Олександр Пересунько («Попрад», Словаччина), Михайло Сімчук («Брукс Бандітс», AJHL, Канада), Данило Трахт («Лукко» U-20, Фінляндія), Денис Бородай, Микита Лєсніков, Дмитро Попережай, Данило Тищенко, Артем Целогородцев (усі – «Дніпро»), Євген Фадєєв («Крефельд», Німеччина).