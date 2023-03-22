Повідомляти в реальному часі про рух повітряних об’єктів ворога – це злочин проти України

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 622

Розповсюдження у відкритих Телеграм-каналах інформацію про рух ракет та дронів ворога можна вважати злочином проти України. У Повітряних силах ЗСУ попередили про кримінальну відповідальність адміністраторів Телеграм-каналів, які фактично надають ворогу інформацію про розташування української ППО та її слабкі місця. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

— Ви бачите, яка кількість телеграм-каналів нині створена. Хто їх контролює, це надзвичайно важливе питання. Воно станом на зараз потребує особливого контролю. Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, «Шахедів» та таке інше. Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі й кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, є скриншоти з системи «Віраж планшет». Як вони їх отримують — це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування ворожих дронів, або їхнє зникнення з радарів. Хочу попередити адміністраторів цих Телеграм-каналів, що це — інформування ворога, тож злочин проти України. Будуть вживатися певні заходи, матеріал передано у відповідні органи, — попередив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат наголосив, що виставляти скриншоти та повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів — в жодному разі не можна. Таку інформацію російські війська використовують при коригуванні руху своїх ракет та БПЛА та при плануванні наступних ракетних атак.