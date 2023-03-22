Повідомляти в реальному часі про рух повітряних об’єктів ворога – це злочин проти України

Повітряні сили ЗСУ попереджають адміністраторів Телеграм-каналів про кримінальну відповідальність за такі дії
Розповсюдження у відкритих Телеграм-каналах інформацію про рух ракет та дронів ворога можна вважати злочином проти України. У Повітряних силах ЗСУ попередили про кримінальну відповідальність адміністраторів Телеграм-каналів, які фактично надають ворогу інформацію про розташування української ППО та її слабкі місця. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
Юрій Ігнат наголосив, що виставляти скриншоти та повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів — в жодному разі не можна. Таку інформацію російські війська використовують при коригуванні руху своїх ракет та БПЛА та при плануванні наступних ракетних атак.
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