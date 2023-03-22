Дизельне пальне та автогаз дешевшають: вартість пального на АЗС Полтавщини 22 березня

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Ціни на дизельне пальне та автогаз продовжують знижуватися, а на бензин — не змінилися

Автомобільне пальне продовжує потроху дешевшати. Якщо ціни на бензин у порівнянні з вчорашнім днем не змінились, то вартість дизельного пального та автогазу на деяких заправках Кременчука та Полтавщини знизилась.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 22.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,61 0,00 0% Бензин А-95 47,56 0,00 0% Бензин А-92 45,80 0,00 0% Дизельне пальне 47,96 -0,11 -0,231% Газ автомобільний 22,26 -0,08 -0,336%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 22.03.2023 р.