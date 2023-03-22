У Всесвітній день води кременчужан закликають встановлювати квартирні лічильники

22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день водних ресурсів для підвищення рівня обізнаності про значення води у житті кожної людини та привернення уваги до проблем водопостачання й охорони водних ресурсів.
Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», цьогоріч цей день присвячується темі «Прискорення змін» і проходить під гаслом «Станьте змінами, які ви хочете бачити у світі».
Сьогодні, під час війні, коли ворог нахабно обстрілює об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи мешканців великих і малих міст водопостачання, руйнуючи очисні споруди, кожен українець відчуває цінність води.
Однак кожен з нас може посприяти поліпшенню ситуації для збереження водних ресурсів та стати частиною розв'язання проблеми:
Навіть незначні дії допоможуть зберегти найцінніший ресурс на Землі!
Раніше ми писали, що кременчужанам у березні затвердять нові тарифи на холодну воду та водовідведення.
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