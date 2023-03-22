У Всесвітній день води кременчужан закликають встановлювати квартирні лічильники

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 58

Містянам пропонують стати змінами, які вони хочуть бачити у світі

22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день водних ресурсів для підвищення рівня обізнаності про значення води у житті кожної людини та привернення уваги до проблем водопостачання й охорони водних ресурсів.

Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», цьогоріч цей день присвячується темі «Прискорення змін» і проходить під гаслом «Станьте змінами, які ви хочете бачити у світі».

Сьогодні, під час війні, коли ворог нахабно обстрілює об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи мешканців великих і малих міст водопостачання, руйнуючи очисні споруди, кожен українець відчуває цінність води.

Однак кожен з нас може посприяти поліпшенню ситуації для збереження водних ресурсів та стати частиною розв'язання проблеми:

Закривайте щільно крани, приймайте душ коротше і не дозволяйте крану текти, коли чистите зуби, миєте посуд і готуєте їжу.

Не зливайте харчові відходи, олії, ліки та хімікати в унітаз або каналізацію.

Не забруднюйте навколишнє середовище, коли відпочиваєте на природі та біля річок

Усуньте протікання водопровідних та каналізаційних труб.

— Вода — це життєво важливий ресурс, який повинен бути облікований, тому закликаємо встановлювати прилади обліку у своїх помешканнях, — закликали комунальники.

Навіть незначні дії допоможуть зберегти найцінніший ресурс на Землі!

Раніше ми писали, що кременчужанам у березні затвердять нові тарифи на холодну воду та водовідведення.