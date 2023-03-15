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Кременчужанам у березні затвердять нові тарифи на холодну воду та водовідведення

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 595 Коментарів: 1

Вода, як і планувалося, дорожчатиме двічі на рік, однак НКРЕКП трохи переглянула тарифи першого етапу у бік зменшення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у березні планує  розглянути питання  про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для водоканалів міста, у тому числі й для КП «Кременчукводоканал». Про це йдеться на сайті регулятора.

Як і планувалося, подорожчання відбуватиметься у два етапи — у січні та у липні. НКРЕКП зазначає, що «проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства», а регулятор мінімізував витрати у структурі тарифів.


Тарифи, які НКРЕКП планує затвердити для КП «Кременчукводоканал»

Нинішній тариф (водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 січня до 30 червня 2023 року (водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 липня 2023 року(водопостачання/водовідведення)

14,30/17,50 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)

14,33/17,15 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)

15,97/17,44 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)


Нагадаємо, рішення про підвищення тарифів НКРЕКП мала намір ухвалити ще 27 грудня 2022 року. Однак, як бачимо, його відклали. 

Тоді пропонувалося, що з 1 січня до 30 червня буде трохи дорожчим, ніж пропонується зараз - 15,13/18,06 грн за 1 куб. метр (без ПДВ).

З нового року для кременчужан двічі подорожчає водопостачання та водовідведення

На «Кременчукводоканалі» «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що не володіють інформацією, коли застосують нові тарифи у місті. Також невідомо, чи планують робити перерахунок, враховуючи, що нові тарифи мають діяти з 1 січня 2023 року. 

Нагадаємо, діючі тарифи для «Кременчукводоканал» були затверджені наприкінці 2021 року (постанова НКРЕКП від 22 грудня 2021 року №2874). Відкрите обговорення нового проєкту рішення щодо підвищення вартості водопостачання та водовідведення у місті не проводилося.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: тарифи вода холодна вода водовідведення
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Коментарі: 1

117
ksenaksenia:
Сьогодні, 16:52

вчора ще полтаватеплоенерго поприсилало погрожуючі судами бумажки за борги - фірма нова, а методи старі


6 0

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