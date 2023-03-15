Мозаїчне панно «Друк нашої партії» у Кременчуці відправлять на експертизу фахівців КрНУ

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 454

Рішення прийняли на комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті

Сьогодні, 15 березня, у Кременчуці вирішили звернулися до фахівців КрНУ щодо демонтажу мозаїчного панно «Друк нашої партії», яке знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею. Рішення прийняли на засіданні комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті. Члени комісії планували прийняти рішення про експонування артоб'єкта «Друк нашої партії» у міському публічному просторі контекстуалізованою інформаційною табличкою. Члени комісії звернуться до фахівців Кременчуцького національного університету щодо можливості демонтажу мозаїчного панно із житлового будинку.

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