Мозаїчне панно «Друк нашої партії» у Кременчуці відправлять на експертизу фахівців КрНУ

Сьогодні, 15 березня, у Кременчуці вирішили звернулися до фахівців КрНУ щодо демонтажу мозаїчного панно «Друк нашої партії», яке знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею. Рішення прийняли на засіданні комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті.
Члени комісії планували прийняти рішення про експонування артоб'єкта «Друк нашої партії» у міському публічному просторі контекстуалізованою інформаційною табличкою.
Члени комісії звернуться до фахівців Кременчуцького національного університету щодо можливості демонтажу мозаїчного панно із житлового будинку.
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