Час повертати своє: новобранці Гвардії наступу навчаються в Україні та закордоном

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До Дня добровольця «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з представником Кременчуцького батальйону з охорони громадського порядку Олександром. Військовий розповів про зміни армії за рік запеклої боротьби з російським агресором, боротьбу та набір новобранців до Гвардії наступу.

За словами військового, всі батальйони та бригади оперативного призначення, які є у структурі Національної гвардії, виконують бойові дії там, де це необхідно. В особовому складі нашої бригади є поранені та полонені, проте більшість інформації оголосять вже після перемоги України в російсько-українській війні.

— Що для Вас День добровольця?

— Я сам прийшов служити у 2008 році. Тоді прийшов до військкомату й сказав: дайте повістку — буду служити строкову службу. Потім так пішло, що перейшов на строкову службу за контрактом. Згодом закінчив академію на офіцера.

Такий день визначний для держави потрібен. День не просто добровольця, а українського добровольця. Це важливий день в історії нашої держави.

— Наскільки за останній рік запеклої боротьби змінилася Нацгвардія?

— Нацгвардія дуже сильно змінилася, у нас з'явилися нові підрозділи. Зараз формується Гвардія наступу. Ці підрозділи також формуються за стандартами НАТО з системою «С». У них геть інший рівень підготовки та озброєння і боєприпаси, які надали наші партнери. Плюс до цього вже мали бойовий досвід з 2014 року й до початку повномасштабного вторгнення. Є у нас і навчальні центри та бази. Саме зараз батальйони та бригади оперативного призначення внесуть дуже суттєвий вклад у нашу перемогу.

— Чи багато добровольців записалося до Гвардії наступу?

— Наші представники працюють у Центрах надання адміністративних послуг, також там є наш представник, який надає консультацію, приймає заяви та на першому етапі супроводжує до потрапляння у підрозділ, де далі займається підрозділ у який людина побажала потрапити.

Новобранці проходять навчання. Підготовку проходять в тому числі й за кордоном. Скажімо так, в планах є проходження навчання за кордоном.

Новобранці «Люті» успішно складають екзамен

Протягом двох тижнів добровольці, які перші пройшли відбір до Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», пройшли навчання із тактичної, домедичної та вогневої підготовки. 13 березня штурмовики успішно склали комплексний екзамен та готові до наступного етапу спеціальної підготовки.

На першому етапі бійців готували до виконання бойових завдань, відточували навички вогневого ураження противника, доводили до автоматизму тактику надання невідкладної допомоги пораненим у військово-польових умовах тощо.

Штурмовики навчалися тактиці у малих та середніх групах, готувалися до виконання бойових завдань на тренажерному комплексі ручного протитанкового гранатомета, тренувалися управляти вогнем та наносити вогневі ураження противнику, а також відпрацювали тактику та пріоритезацію надання допомоги пораненим у воєнно-польових умовах.

Новобранці успішно склали комплексний екзамен та готові до наступного етапу спеціальної підготовки.

Одним з добровольців штурмової бригади Нацполіції «Лють» є полтавець Микола Наливайко. За даними пресслужби поліції, чоловік ще місяць тому був серед перших добровольців, які подали заявку на участь у відборі до Об’єднаної штурмової бригади «Лють». Сьогодні він — поліцейський, який отримав базові навички з тактики, бойової та домедичної підготовки, склав іспити та перейшов на наступний рівень бойового залагодження. А далі те, заради чого він разом з побратимами долав перешкоди, загартовував дух і тіло, — звільнення українських територій від ворога.

Микола Наливайко наголосив, що бійці готові дати гідну відсіч ворогові. Він висловив спільну думку побратимів:

«Настрій бойовий! Будемо звільняти українські території, перетворивши нашу лють на зброю».

Що таке штурмова бригада «Лють» та як записатися

Об’єднана штурмова бригада «Лють» — це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, що складається з двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та роти спеціальних операцій. В арсеналі силовиків – бойові машини піхоти (БМП), бронетранспортери (БТР), бронеавтомобілі «КОЗАК», а також артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Серед основних завдань підрозділу: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.

Для охочих приєднатися у Полтавській області діє 8 центрів прийому документів:

У центрах надання адміністративних послуг за адресами:

Полтава, вул. Соборності, 36;

Кременчук, вул. Покровська, 14;

Миргород, вул. Гоголя, 171/1

Лубни, просп. Володимирський, 23.

Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40;

Пирятин, пл. Героїв Майдану, 2.

В Управлінні кадрового забезпечення ГУНП в Полтавській області (вул. Пушкіна, 83 (Спорткомплекс), інформація за номером (0532)51-75-05.

У підрозділах кадрового забезпечення районних управлінь (відділів) поліції, відділів (відділень) поліції на території проживання кандидата.

Долучитися до лав обраної бригади можна також самостійно, подавши заявку на сайті, сайті Система відбору кадрів для Національної поліції України або звернутися на гарячу лінію 0-800-10-00-20.

Час повертати своє! Слава Україні!