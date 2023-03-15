Директор ВПУ №7 Несен отримав відзнаку Ради нацбезпеки, а доброволець Гудзь – медаль «За оборону Батьківщини»

15 березня у Кременчуцькому ВПУ №7 директор цього навчального закладу Микола Несен отримав відзнаку Ради національної безпеки і оборони України III ступеня, а доброволець та колишній військовий Василь Гудзь – медаль «За оборону Батьківщини».
Ці нагороди їм вручили голова консультативної ради у справах ветеранів війни, інвалідів, родин загиблих захисників України при голові Полтавської військової адміністрації Іван Петренко та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Іван Петренко зауважив, що розповідав вищому керівництву нашої держави про здобутки Вищого професійного училища №7 – про підтримку ЗСУ, про те, що у закладі виготовляли їжаки, вогнегасники, саперні кішки, пристрої для безшумної стрільби, пічки та інші предмети, які використовують військові при веденні бойових дій.
Згадав він і Лесю Макогон (нині прізвище – Овчаренко), захисницю Маріуполя, яка закінчила ВПУ №7, а зараз знаходиться у полоні.
Також до Дня добровольця, який відзначають 14 березня, нагородили колишнього військового Василя Гудзя. З серпня 2014 року старший лейтенант Гудзь проходив службу у Полтавському 16 окремому мотопіхотному батальйоні, яким тоді командував Іван Петренко.
Після закінчення терміну служби по мобілізації Василь Гудзь уклав контракт і ще до 2017 року продовжував служити у Полтавському 16 окремому мотопіхотному батальйоні.
Крім того, у цей день голова консультативної ради при Президенті України та віцепрезидент Федерації футболу України Сергій Куніцин передав для колективу навчального закладу м’ячі збірної України.
Він поінформував, що найближчим часом на Полтавщині планують провести футбольний турнір на приз Героя України Андрія Конопльова. Турнір заснували у 2021 році, у 2022 році через повномасштабне вторгнення його не проводили, але у цьому році хочуть відродити. Тож ВПУ №7 слід вже готувати свою команду.
Перед початком нагородження згадали 28 випускників Вищого професійного училища №7, які загинули, захищаючи Батьківщину.
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