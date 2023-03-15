Директор ВПУ №7 Несен отримав відзнаку Ради нацбезпеки, а доброволець Гудзь – медаль «За оборону Батьківщини»

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15 березня у Кременчуцькому ВПУ №7 директор цього навчального закладу Микола Несен отримав відзнаку Ради національної безпеки і оборони України III ступеня, а доброволець та колишній військовий Василь Гудзь – медаль «За оборону Батьківщини».

Ці нагороди їм вручили голова консультативної ради у справах ветеранів війни, інвалідів, родин загиблих захисників України при голові Полтавської військової адміністрації Іван Петренко та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Іван Петренко

Іван Петренко зауважив, що розповідав вищому керівництву нашої держави про здобутки Вищого професійного училища №7 – про підтримку ЗСУ, про те, що у закладі виготовляли їжаки, вогнегасники, саперні кішки, пристрої для безшумної стрільби, пічки та інші предмети, які використовують військові при веденні бойових дій.

- Я отримав місію повідомити вам, що голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов відзначив весь колектив, студентів та особисто керівника навчального закладу відзнакою голови Ради національної безпеки і оборони, – сказав Іван Петренко.

Олєг Лєднік (на фото зліва) вручає нагороду Миколі Несену (на фото по центру)

- Шановні колеги, шановні діти! Ми дійсно разом з вами працювали. І я хочу подякувати майстрам виробничого навчання, які розуміли директора з перших днів, без вихідних, місяцями виконували цю роботу. Я хочу подякувати учням, які наполегливо у токарній, фрезерній, зварювальній майстерні працювали, бо ми з вами розуміли, що йде війна і гинуть наші випускники, які боронять країну. Персонально хотів би подякувати старшому майстру, який допомагав і багато що зробив, та дітям старших курсів. Ми працювали заради перемоги і заради того, щоб захистити самих себе у першу чергу, щоб ворог не дійшов до міста, – зі сльозами на очах звернувся до присутніх Микола Несен.

Згадав він і Лесю Макогон (нині прізвище – Овчаренко), захисницю Маріуполя, яка закінчила ВПУ №7, а зараз знаходиться у полоні.

Також до Дня добровольця, який відзначають 14 березня, нагородили колишнього військового Василя Гудзя. З серпня 2014 року старший лейтенант Гудзь проходив службу у Полтавському 16 окремому мотопіхотному батальйоні, яким тоді командував Іван Петренко.

Іван Петренко (на фото справа) вручає нагороду Василю Гудзю (на фото зліва)

- Ми пройшли з ним, можливо, одні з найважчих часів АТО. На цього офіцера я завжди міг покластися. Не кожен міг прийняти рішення і очолити перевезення боєприпасів (152-мм снарядів) для нашої далекобійної артилерії у Дебальцево, Маріуполь чи Щастя. Він брав на себе цю місію, очолював і здійснював керівництво колонами по перевезенню боєприпасів, тож своєчасно артилеристи могли відкрити вогонь і нищити ворога. Василь Григорович – справжній офіцер і патріот! – наголосив Іван Петренко.

Після закінчення терміну служби по мобілізації Василь Гудзь уклав контракт і ще до 2017 року продовжував служити у Полтавському 16 окремому мотопіхотному батальйоні.

Крім того, у цей день голова консультативної ради при Президенті України та віцепрезидент Федерації футболу України Сергій Куніцин передав для колективу навчального закладу м’ячі збірної України.

- Мабуть, наші так звані сусіди хотіли б, щоб ми сиділи у підвалах, боялися, плакали, але вони не вгадали з нацією! Українці – незламні, в них є особливе почуття гумору і жага до життя. Ми вміємо жити, захищати! – наголосив бойовий побратим Івана Петренка, молодший лейтенант ЗСУ України Руслан Рогов, який передавав м’ячі.

Руслан Рогов на фото по центру

Він поінформував, що найближчим часом на Полтавщині планують провести футбольний турнір на приз Героя України Андрія Конопльова. Турнір заснували у 2021 році, у 2022 році через повномасштабне вторгнення його не проводили, але у цьому році хочуть відродити. Тож ВПУ №7 слід вже готувати свою команду.

Перед початком нагородження згадали 28 випускників Вищого професійного училища №7, які загинули, захищаючи Батьківщину.