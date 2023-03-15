Ferrexpo запустила другу лінію огрудкування

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 195

Ferrexpo розширює виробничу діяльність і нещодавно запустила в роботу другу лінію огрудкування. Станом на березень роботі знаходяться дві лінії огрудкування потужністю 250 тис. т окатишів на місяць кожна. Такі дані містяться в презентації фінансових результатів Ferrexpo за 2022 рік.

Усього компанія оперує чотирма лініями огрудкування. Поточний рівень завантаження потужностей може сягнути 50%. Саме такий рівень виробничої активності є максимально можливим за поточного рівня забезпечення електроенергією.

Запуск другої лінії дозволить Ferrexpo збільшити обсяги виробництва і продажів близьких до рівня другого кварталу 2022 року, згідно з презентацією. Очікується, що обсяг видобутку руди в першому кварталі цього року перевищить аналогічний показник другого кварталу 2022 року.