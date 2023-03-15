На Полтавщині знайшли мертвим Євгена Поспєлова

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14 березня, у Миргороді, у річці Хорол, неподалік пішохідного мосту «Третецького» знайшли мертвого 24-річного Євгена Поспєлова, який безвісти зник 17 лютого. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За результатами висновку судово-медичної експертизи, причина смерті чоловіка — утоплення. Слідів насильницької смерті на ньому не виявили.

За даним фактом слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини трагедії з’ясовує слідство.