На Полтавщині рибалка знайшов мертву жінку в річці

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Якщо ви знаєте цю жінку повідомте до поліції за номерами: 095 012-19-41 , 099 657-63-03 , 095-388-99-43 або 102 .

13 березня, місцевий мешканець Шишаків, Миргородського району під час риболовлі на річці Псел побачив мертву жінку у водоймі на відстані 2-3 метри від берега. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За результатами висновку судово-медичної експертизи, причина смерті жінки — утоплення. Слідів насильницької смерті на ній не виявили.

За даним фактом слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює особу померлої. Прикмети жінки: на вигляд 60-65 років, зріст 156 см, повної тілобудови. Була одягнена у пальто чорного кольору 52 розміру, чорні штани, червону спідницю з чорним візерунком на підкладці, сіру кофту, чорно-білу блузу, синій светр, коричневу шапку зі штучного хутра, чорні зимові чоботи 41-42 розміру. Також мала на собі золоті сережки у формі кульки.

Якщо ви упізнали жінку за прикметами та одягом або у вас є інша інформація, що допоможе встановити її особу, повідомте до сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №3 (смт Шишаки) Миргородського райвідділу поліції за номерами: 095 012-19-41, 099 657-63-03, 095-388-99-43 або 102.