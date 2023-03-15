Кременчуцька лікарня ім. Богаєвського оголосила тендер майже на 5 млн грн на закупівлю послуг КТ і МРТ

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Пацієнти з інсультом зможуть безкоштовно отримати обстеження на апаратах КТ та МРТ, бо вартість покриває НСЗУ

Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського оголосила тендер на 4 855 000 грн на закупівлю послуг з обстеження хворих — спіральну комп’ютерну томографію головного мозку з контрастним підсиленням (СКТ головного мозку з контрастним підсиленням), магнітно-резонансну томографію головного мозку (МРТ головного мозку).

Перша міська лікарня імені Богаєвського — єдиний медичний заклад Кременчука, який має договір з Національною службою здоров'я України з надання допомоги під час інсульту. Пакет «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» передбачає, що пацієнт повинен пройти діагностику — СКТ та МРТ головного мозку. Оскільки лікарня не має власних апаратів КТ та МРТ, то укладає договір з підприємством, яке надає відповідні послуги.

В інформації про предмет закупівлі бачимо, що на 2023 рік планується закупити 1600 послуг СКТ головного мозку з контрастним підсиленням та 150 послуг МРТ головного мозку.

Пацієнти з інсультом зможуть безкоштовно отримати обстеження на апаратах КТ та МРТ, бо вартість покриває НСЗУ.

Торік тендер виграло підприємство, яке знаходиться на території лікарні. Якщо цьогоріч переможець буде інший — хворих з гострим інсультом транспортуватимуть туди, де надаватимуться послуги.

Нагадаємо, у лікарні ім. Богаєвського працює відділення реабілітації хворих після інсульту.