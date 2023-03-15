Під Кременчуком сталась ДТП: постраждала водійка легковика

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Сьогодні, 15 березня, близько 17.00, у селі Кривуші, Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

За попередньою версією слідства, легковий автомобіль Таврія, яким керувала жінка, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Neoplan та з'їхав з проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП водійку госпіталізували. Попередньо, вона отримала легкі травми, наразі лікарі діагностують постраждалу.

На місці працює поліція.