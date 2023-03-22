Хокеїсти «Кременчука» стартують у фіналі домашнім матчем проти «Сокола»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 119

23 березня розпочнеться фінальна серія двома матчами на арені «Айсберг» у Кременчуці. Початок зустрічі о 18.00. Друга зустріч відбудеться 24 березня о 18.00. На третій матч серії суперники переїдуть до Києва. Там «Сокіл» прийме «Кременчук» у Палаці спорту 27 березня.

У сезоні 2022/2023 вітчизняні гранди 6 разів зустрілися в регулярному чемпіонаті. Беззаперечна перевага на боці команди з Полтавщини – 5 перемог. «Сокіл» натомість лише одного разу переграв «Кременчук» на власному льоду.