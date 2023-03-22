У Кременчуці вимушені переселенці можуть отримати безоплатну правову допомогу

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 159

На консультацію можна прийти щовівторка та щочетверга

З 21 березня представники благодійного Фонду «Право на захист» почали надавати безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям, а також тим, хто їх тимчасово прихистив. Про це повідомляє ЦНАП.

До інших послуг, які можна буде отримати, належать консультації та надання інформації з питань:

соціальної сфери;

отримання благодійної допомоги;

психологічної підтримки тощо.

Консультації проводять в головному офісі ЦНАПу за адресою: вулиця Покровська, 14, каб. 14, робоче місце №38. Графік роботи: щовівторка та щочетверга з 8.00 до 12.00.