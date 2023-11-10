«Зима буде важкою», — очільник Полтавської ОВА про відключення світла та захист енергетичної інфраструктури

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В області передбачений багатошаровий захист об’єктів критичної інфраструктури та є розуміння, що робити у разі їх враження

У п’ятницю, 10 листопада, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін провів перший брифінг після призначення на посаду 10 жовтня. На початку брифінгу він висловив співчуття журналістській спільноті та рідним у зв’язку зі смертю головної редакторки «Кременчуцького Телеграфа» Ольги Мінчук.

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливих блекаутів та загроз для інфраструктури регіону, Філіп Пронін заявив — «ми всі знаємо, що зима буде важкою». Він розповів, що одразу після призначення став приділяти першочергову увагу діяльність об’єктів критичної інфраструктури та мав зустрічі з цього приводу з представниками Укренерго.

— Опалення, світло і вода — це пріоритети. За перші два тижні я побував на багатьох об’єктах інфраструктури… Головний висновок — вони готові до роботи та захищені, — пояснив Філіп Пронін.

Він пояснив, що в області розглядається алгоритм дій у разі, якщо якісь об’єкти будуть виведені з ладу.

— Якщо прилетить, то відключення будуть. Але ми вже розуміємо, як зробити так, щоб ці відключення не були проблемними для людей, — додав начальник Полтавської ОВА.

За його словами, наразі 100% лікарень області мають генератори, 100% інтернатів — генератори та додаткове опалення. Школи забезпечені генераторами на 80%.

Філіп Пронін також пояснив, що означає багатошаровий захист об’єктів критичної інфраструктури. Це захист силами ППО, конструктивний захист об’єкта та робота мобільних вогневих груп.

За його словами зараз ведеться робота з посилення мобільних вогневих груп та забезпечення їх усім необхідним.