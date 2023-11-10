Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

«Зима буде важкою», — очільник Полтавської ОВА про відключення світла та захист енергетичної інфраструктури

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 186

В області передбачений багатошаровий захист об’єктів критичної інфраструктури та є розуміння, що робити у разі їх враження

У п’ятницю, 10 листопада, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін провів перший брифінг після призначення на посаду 10 жовтня. На початку брифінгу він висловив співчуття журналістській спільноті та рідним у зв’язку зі смертю головної редакторки «Кременчуцького Телеграфа» Ольги Мінчук.

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливих блекаутів та загроз для інфраструктури регіону, Філіп Пронін заявив — «ми всі знаємо, що зима буде важкою». Він розповів, що одразу після призначення став приділяти першочергову увагу діяльність об’єктів критичної інфраструктури та мав зустрічі з цього приводу з представниками Укренерго.

— Опалення, світло і вода — це пріоритети. За перші два тижні я побував на багатьох об’єктах інфраструктури… Головний висновок — вони готові до роботи та захищені, — пояснив Філіп Пронін.
«Укренерго» замовило захист підстанцій від ударів безпілотників

Він пояснив, що в області розглядається алгоритм дій у разі, якщо якісь об’єкти будуть виведені з ладу.

— Якщо прилетить, то відключення будуть. Але ми вже розуміємо, як зробити так, щоб ці відключення не були проблемними для людей, — додав начальник Полтавської ОВА.

За його словами, наразі 100% лікарень області мають генератори, 100% інтернатів — генератори та додаткове опалення. Школи забезпечені генераторами на 80%.

Філіп Пронін також пояснив, що означає багатошаровий захист об’єктів критичної інфраструктури. Це захист силами ППО, конструктивний захист об’єкта та робота мобільних вогневих груп.

За його словами зараз ведеться робота з посилення мобільних вогневих груп та забезпечення їх усім необхідним.

Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА відключення електроенергії відключення світла ППО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх