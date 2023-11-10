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В одному з укриттів Кременчука встановили систему дистанційного керування дверима

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

 

Йдеться про сховище на вулиці Соборній, 32/29

У Кременчуці в укритті на вулиці Соборній, 32/29, яке знаходиться на балансі КГЖЕП «Автозаводське», встановили систему дистанційного відкриття/закриття дверей. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» муніципальна варта за допомогою дистанційного керування відчиняє двері укриття, які протягом тривоги залишаються відчиненими. За 15 хвилин після відбою двері до укриття знову блокуються.

Також зсередини приміщення за необхідності двері можна відчинити кнопкою за принципом домофона. Скористатися укриттям можуть всі охочі кременчужани.

Поряд зі входом є інформаційна табличка із зазначеними номерами телефонів, на які можна звернутися цілодобово у випадку зачинених дверей до укриття під час повітряної тривоги.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття двері
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