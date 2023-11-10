Кременчужани у складі збірної України з хокею перемогли Угорщину

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 169

Збірна Україна з хокею в першому матчі перемогла команду Угорщини на Меморіалі Томаса Шаркозі у Будапешті. У складі української збірної грають троє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич.

Про це стало відомо від Федерації хокею України 9 листопада.

У ФХУ розповіли, що українська команда поступалась суперникам в ході гри, 0:2, 1:3, 2:4, але в останньому періоді змогла «вирвати» перемогу в основний час. Україна нині знаходиться у дивізіоні 1В, а Угорщина — у дивізіоні 1А.

Угорщина — Україна — 4:5 (2:1, 2:2, 0:2).

У цій грі кременчужани не закинули жодної шайби. Сьогодні, 10 листопада, українці зіграють зі збірною Словенії. Початок матчу о 16.00.

Що відомо про Меморіал Томаша Шаркозі?

Упродовж трьох днів України змагатиметься за першість Угорщиною, Словенією та Італією. Чотири команди проведуть по 3 матчі, загалом заплановано 6 турів. Змагання триватимуть з 9 по 11 листопада.

Переможцем турніру стане той, хто після трьох турів набере найбільше очок в об'єднаній таблиці турніру. За підсумками тогорічного змагання Україна здобула бронзові нагороди.