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Ferrexpo повторно використовує 98% води у виробництві

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 157 Новини компаній

 

За 2022 рік завдяки виробництву було отримано й використано повторно понад 10,9 млрд л води

Виробництво високоякісної залізорудної продукції на підприємствах гірничодобувної компанії Ferrexpo з активами в Полтавській області традиційно відбувається з дотриманням екологічних норм та вимог чинного законодавства.

Відповідальне ставлення до водних ресурсів у регіоні передбачає зменшення впливу на стан довкілля, збільшення обсягів повторного використання води, залученої до технологічного процесу, і зменшення обсягів відбору водних ресурсів з річки Дніпро. Замкнений цикл споживання водних ресурсів, залучених у велику кількість виробничих процесів, дозволяє використовувати повторно 98% води.

Цех шламового господарства (ЦШГ) Полтавського ГЗК відповідає за подачу технічної води для потреб комбінату, постачання річкової води в котельні теплосилового цеху, транспортування й складування відходів гірничорудного виробництва (хвостів). Ці процеси складні, але дуже важливі для роботи підприємства й довкілля водночас. Так, система оборотного водопостачання дозволяє підтримувати технологічний процес збагачення залізної руди в автономному режимі: одна й та ж вода в замкненому циклі багаторазово виконує гідротранспортні функції.

— Вода із хвостосховища подається до збагачувальних фабрик, «забирає» хвости й перекачує їх у вигляді пульпи до хвостосховища, де тверда частина осідає й складується, а потім, після якісного очищення від хімічних речовин та домішок і освітлення, знов повертається до технологічного процесу, — пояснює Павло Гаврильченко, начальник дільниці механічних ремонтів і технічного обслуговування ЦШГ.

Це дозволяє мінімізувати вплив виробництва на довкілля й виключити скид забруднених стічних вод до природних водойм. З кожним роком Ferrexpo зменшує обсяги водних ресурсів, задіяних у виробничому процесі, адже безпека й турбота про довкілля завжди були й залишаються принциповими для підприємств компанії.

Так, за 2022 рік завдяки виробництву було отримано й використано повторно понад 10,9 млрд л води. 96% водних ресурсів від загального обсягу відбору (2021 року цей показник становив 95%) вдалося отримати внаслідок водовідведення з кар’єрів водних ресурсів, що утворилися здебільшого завдяки опадам та підземним водам.

За підрахунками експертів у недалекому майбутньому такий підхід дозволить зменшити обсяги споживання води, що використовується в процесі переробки залізної руди, майже на 20%. 

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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