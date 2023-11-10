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Кременчук, Полтавщина

У Кременчуці хочуть відкрити митний пост, а по Дніпру запустити баржі з зерном

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 306 Коментарів: 1

 

Полтавська ОВА сприятиме розвитку економіки Кременчуччини

Кременчук — потужне промислове місто, в якому хочуть відкрити митний пост для покращення умов для економічного розвитку. Дехто хоче його відокремити від регіону, проте в області ні для кого немає привілеїв. Про це на брифінгу, 10 листопада, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Відповідаючи на питання журналіста щодо планів щодо Кременчука, він розповів, що вже кілька разів зустрічався з міським головою для розв’язання нагальних проблем, зокрема, запуску опалення. Тоді виниклі проблеми вдалося вирішити на спільній зустрічі з Віталієм Малецьким та представниками Полтавської обласної ради та Полтаватеплоенерго.

Філіп Пронін заявив, що розглядає питання створення митного посту у Кременчуці, який сприятиме розвитку економіки міста. Серед планів — поновлення судноплавства по Дніпру для перевезення зерна.

За його словами, це збереже дороги та посилить економічну спроможність регіону.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА митниця баржа зерно Дніпро Кременчук
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Коментарі: 1

692
Andron777:
Сьогодні, 15:06

А як крига Дніпро скує?


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