«Початок нового життя». Історія дружини загиблого військового Ольги Гори

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 525

Це історії десяти жінок, які через війну залишилися без підтримки та взяли на свої плечі й свої, і чоловічі справи та обов’язки. І це історії десяти чоловіків, яким стало сили залишити власний дім та сім’ю, аби виборювати нашу перемогу.

Наша восьма героїня — Ольга Гора.

Дружина військового Ольга Гора провела в очікуваннях пів року, після того, як дізналась, що її чоловік Володимир зник безвісти 17 квітня. У жовтні минулого року Ольгу сповістили про його загибель. Сьогодні жінка працює кухарем у Недогарківському ліцеї та виховує двох синів — 17-річнгого Максима та 6-річного Ігната і каже, що «діти — це її крила і завдяки їм можна пережити все».

Ольгу підтримують як її діти, так і рідні та односельці.

Володимиру було 39 років. Він разом з Ольгою і своїми синами жив у Недогарках і працював на підприємствах Кременчука та у Недогарківському ліцеї. З 2015 року чоловік брав участь в АТО у складі десантно-штурмових військ ЗСУ, але був демобілізований і аж до початку повномасштабної війни приділяв увесь свій час родині.

— Мій чоловік був дуже гарною людиною, він був справжнім, він був справедливим. Він відкликався на будь-яку допомогу, кому вона була потрібна.. Він дуже любив своїх дітей, він любив своїх племінників. Любив навіть чужих дітей. Якщо, не дай Боже, образять дитину на дорозі — він заступиться. І за жінку, за будь-кого.

Ольга розповідає, що один одному вони були, у першу чергу, ліпшими друзями — жінка могла поговорити вільно з Володимиром на будь-які теми, знаючи, що він обов’язково підтримає.

— Такий був, характер був складнуватий. Але ми розуміли один одного, він мене підтримував, я його. У нас було взаєморозуміння. Це був мій друг, мій коханий, моя опора. Все що можна сказати. Це все було в ньому. А саме був справжнім, такий який він був, скритного у нього не було нічого. Він допомагав своїм батькам, він дуже за них переживав. Та він за всіх, за всіх своїх рідних, — каже Ольга.

Початок повномасштабної війни Росії проти України

24 лютого у родини Гори мало відбутись свято — вся сім’я готувалась до дня народження старшого сина Максима.

— Коли почалась війна, коли я поїхала… навіть 24 лютого, я зібралась — тоді він мав відвести нас до садка. Максиму йти до школи — у Максима був день народження. Я спекла торт, все підготувала. І зранку, я рано ходила на роботу, я навіть нічого не знала про війну. Приїхали на роботу. Стали писати смс-ки, я не розумію, що відбувається — війна, Київ бомблять, — розповідає Ольга.

— Я стала дзвонити до чоловіка додому. Кажу йому: «Включи телевізор, війна надворі». Я говорю: «Що ж буде тепер». Він каже: «Я маю йти».

Таке рішення чоловіка Ольга підтримала, бо знала, що Володимира вже не переконати.

— 25 лютого він з самого ранку поїхав у військкомат. Поїхав у військкомат і за годину мені зателефонував, щоб я зібрала йому рюкзак. Я йому все зібрала, каже, що за годину вже буде виїзд, вже їхати треба. Все зібрала, все поклала — і він поїхав.

Ольга пам’ятає, як чоловік вийшов на двір і сказав їй, що вона «сильна і все витримає». Вона відповіла, що родина чекатиме повернення Володимира і вони його люблять.

«Не хвилюйтеся, просто там немає зв’язку»

Володимир був на зв’язку з Ольгою місяць з моменту, як вирішив знову стати на захист України. Вже 31 березня він сказав жінці, що відправляється у точку, де не зможе їй телефонувати.

— Смс-ки приходили десь так, за 2-3 дні, що все добре, не переживай, все добре. Ну писали хлопці, не він зі свого телефону. Я хлопцям стала писати: «У нього щось з телефоном, чому він сам не пише, щось сталося?» Вони пишуть: «Ні, нічого не сталося, все добре — просто немає зв’язку». І так до 15 квітня включно. 12 квітня він сам написав мені смс-ку зі свого телефону. Я не знаю, щось було з інтернетом, я пізно почитала. Я йому написала, але вже не відповів, — розповідає Ольга.

Після цього Володимир вже не виходив на зв’язок — тоді жінка почала сильно хвилюватись. 28 квітня один із побратимів Володимира написав його дружині, що чоловік з групою хлопців пішов на завдання і не повернувся — зник безвісти або потрапив у полон.

Тоді Ольга почала з’ясовувати причини зникнення чоловіка і самостійно його розшукувати — «ніхто нічого не знає, ніхто нікого не бачив, загалом тиша повна кругом».

— Я стала писати хлопцям, хто мені тоді номери дав — ніхто відповіді не дає і не читає. Думаю, значить немає зв’язку, вийдуть на зв’язок. Вийшли вони на зв’язок, прочитали моє смс, але ніхто мені відповіді не дав. Я знову дзвоню у їх частину — «не хвилюйтеся, просто там немає зв’язку, у списках ніяких його немає», — каже жінка.

Пів року очікувань і дзвінок з моргу

Торік у серпні ЗСУ почали звільнення Харківської області. Поступово зі звільнених населених пунктів стали вивозити тіла загиблих українських військових.

10 жовтня Ользі повідомили про те, що тіло Володимира наразі знаходиться у морзі в Дніпрі. Тоді жінка не повірила цим словам.

— Ми поїхали. Нам назвали номер тіла. Вони кажуть, що тіло дуже гарно збереглося протягом пів року і є по чому пізнавати. І справді збереглося його татуювання — на плечі було як парашут і орел і внизу було написано «Ніхто, крім нас», — каже Ольга.

Поховали Володимира 28 жовтня у Недогарках. Ольга каже, що після смерті чоловіка для неї почалося нове життя.

За своє військове життя Володимир неодноразово отримував нагороди, нещодавно, вже посмертно, вручили орден за мужність III ступеню. Жінка роз'яснила, що для Володимира нагороди ніколи не було у пріоритеті.

Розподілення обов’язків

Подружжя не розподіляло обов’язки між собою — вони все робили разом.

— Я на кухні, він має час — він також коло мене. Якщо я йду на город зі сапою — він зі мною. Він ніколи не лежав на дивані. Щоб я йшла працювати, а він… ні, такого ніколи не було. Ми все робили разом. Щось ми вирішили зробити разом, ми все обговорили і ми зробили, — каже Ольга.

Жінка додає, що чоловік, так само як і вона прав, прибирав вдома та доглядав за дітьми. Володимир працював допізна, але у будь-якому випадку допомагав своїй дружині.

— Він приходив і допомагав і пелюшки прав, а ми вже спали […] Щоб на ранок були сухі, чисті пелюшки для Максима, — розповідає дружина військового.

У часи, коли Володимир повертався додому з АТО, хатніми справами займався він разом з сином.

— Ми обирали між квартирою і будинком. І ми вирішили придбати будинок, хоча такий і невеликий, але тут багато землі, багато роботи на вулиці. Ми зайшли сюди й, наче ми тут все життя жили, і ми одразу вирішили, що це наше, ми маємо тут жити й маємо його придбати. Я йому кажу: «Подивись скільки тут багато роботи кругом». А він каже: «Та що ми не в селі росли — разом справимося», — з посмішкою згадує Ольга.

Поради жінкам, які мають або втратили чоловіків-військових у російсько-українській війні

Жінкам, чиї чоловіки воюють або загинули у російськуо-українській війні, Ольга радить триматися, у першу чергу, заради дітей і рухатися далі.

— Треба бути сильними заради своїх дітей. Це наші діти й наші крила. І тільки заради дітей це все можна пережити. Заради дітей можна пережити, жити й не падати, а навпаки підійматися і рухатися. Треба рухатися далі, бо вже нічого не вернеш. Діти нас тримають, — розповідає Ольга.

Тригери, що можуть морально нашкодити жінкам

Жалості до жінок, що втратили чоловіків у війні, серед суспільства не має бути, вважає Ольга.

— Не нагадувати постійно, що «ой, яка ти там бідна» чи «ти там залишалась сама» — ні, ми залишились не самі, ми залишилися з дітьми. Нам жалю не треба. Наприклад, як я за себе — мене не треба жаліти. У мене все добре, у дітей моїх все добре, дах над головою є, руки, ноги є. Всі здорові. Жалості не треба і співчувати теж не треба. Це все тільки гірше стає Життя продовжується, — каже жінка.

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