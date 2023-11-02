Куди дзвонити, якщо на Полтавщині будуть недоступні «101», «112», «102», «103», «104»

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З 22.00 до 01.00 «Укртелеком» проводитиме планові регламентні роботи

З 22.00 2 листопада до 01.00 3 листопада існує ймовірність відсутності зв’язку по лініях екстреної допомоги «101», «112», «102», «103», «104» у зв’язку з проведенням АТ «Укртелеком» планових регламентних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини з посиланням на ДСНС України у Полтавській області.

У разі відсутності зв’язку по вищезазначених лініях тимчасово можуть прийматися дзвінки за альтернативними телефонними номерами.

Служба порятунку «101», «112»

Полтава — 0933453104, 0666173549, 0666173755

Полтава (Шевченківський район) — 0666219529

Полтава (Київський район) — 0666296235

Полтава (Подільський район) — 0666174658

Полтава (Полтавська громада) — 0666295781

Кобеляки — 0666296395

Чутове — 0997941768

Решетилівка — 0666296285

Диканька — 0667335701

Зіньків — 0666296287

Опішня — 0666219538

Карлівка — 0991285991

Нові Санжари — 0666173887

Котельва — 0666174600

Машівка — 0666296428

Кременчук — 0666174142, 0666219531, 0686793853, 0660352878

Горішні Плавні — 0639592703, 0666296241

Глобине — 0666964457

Козельщина — 0995435158

Семенівка — 0666173866

Лубни — 0666173609

Пирятин — 0958607615

Хорол — 0666296211

Гребінка — 0981266819

Чорнухи — 0666219542

Оржиця — 0666174108

Миргород — 0666173927, 0639590928, 0967922323

Гадяч — 0666174068

Лохвиця — 0666296325

Велика Багачка — 0980878041

Шишаки — 0983098895

Національна поліція «102»

0671034091, 0503216031

Швидка допомога «103»

0674026267, 0675033254, 0675033271, 0503097120, 0503097124, 0503097130, 0532560435, 0532561971, 0532560225

Аварійна служба газу «104»

0532560533, 0532151310