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Куди дзвонити, якщо на Полтавщині будуть недоступні «101», «112», «102», «103», «104»

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 223

 

З 22.00 до 01.00 «Укртелеком» проводитиме планові регламентні роботи

З 22.00 2 листопада до 01.00 3 листопада існує ймовірність відсутності зв’язку по лініях екстреної допомоги «101», «112», «102», «103», «104» у зв’язку з проведенням АТ «Укртелеком» планових регламентних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини з посиланням на ДСНС України у Полтавській області.

У разі відсутності зв’язку по вищезазначених лініях тимчасово можуть прийматися дзвінки за альтернативними телефонними номерами.

Служба порятунку «101», «112»

Полтава — 0933453104, 0666173549, 0666173755
Полтава (Шевченківський район) — 0666219529
Полтава (Київський район) — 0666296235
Полтава (Подільський район) — 0666174658
Полтава (Полтавська громада) — 0666295781
Кобеляки — 0666296395
Чутове — 0997941768
Решетилівка — 0666296285
Диканька — 0667335701
Зіньків — 0666296287
Опішня — 0666219538
Карлівка — 0991285991
Нові Санжари — 0666173887
Котельва — 0666174600
Машівка — 0666296428
Кременчук — 0666174142, 0666219531, 0686793853, 0660352878
Горішні Плавні — 0639592703, 0666296241
Глобине — 0666964457
Козельщина — 0995435158
Семенівка — 0666173866
Лубни — 0666173609
Пирятин — 0958607615
Хорол — 0666296211
Гребінка — 0981266819
Чорнухи — 0666219542
Оржиця — 0666174108
Миргород — 0666173927, 0639590928, 0967922323
Гадяч — 0666174068
Лохвиця — 0666296325
Велика Багачка — 0980878041
Шишаки — 0983098895

Національна поліція «102»

0671034091, 0503216031

Швидка допомога «103»

0674026267, 0675033254, 0675033271, 0503097120, 0503097124, 0503097130, 0532560435, 0532561971, 0532560225

Аварійна служба газу «104»

0532560533, 0532151310

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: номери телефону довідник дснс поліція швидка допомога газова служба
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