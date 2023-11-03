Ухилення від мобілізації: апеляційний суд скасував скандальний вирок Зіньківського райсуду

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 430

Полтавський апеляційний суд скасував вирок Зіньківського райсуду, за яким виправдили жителя Полтавщини в ухиленні від призову на військову службу.

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі 2 листопада.

Диканська прокуратура оскаржила вирок Зіньківського суду через істотні порушення вимог законодавства. Нині кримінальне провадження направили на новий судовий розгляд.

Що передувало?

У серпні Зіньківський районний суд виправдав 39-річного військовозобов'язаного жителя Полтавщини, який проігнорував мобілізаційне розпорядження.

Тоді суддя зауважив, укази президента про мобілізацію не були оформлені відповідно до законодавства. У тексті стверджується, що Міністерство оборони та Кабінет Міністрів — «приватні компанії», а закони про мобілізацію та воєнний стан є «авторськими творами».

У вироку зазначено, що військкомів немає повноважень примусово комплектувати Збройні сили України військовослужбовцями. Посилаючись на законодавство про працю, це може здійснюватись лише по своєму бажанню за контрактом. Примус до підписання трудового договору є формою рабства.

Тож суд визнав чоловіка невинним та виправдав у зв`язку з недоведеністю наявності в діях обвинуваченого складу злочину.

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