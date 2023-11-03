Хокеїсти «Кременчука» візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 137

Україна змагатиметься за першість з командами, що наразі виступають у дивізіоні 1А світового хокею

Трьох гравців хокейного клубу «Кременчук» викликали на перший збір національної команди України. Кременчуцькі спортсмени візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі, що проходитиме в Угорщині.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у Федерації хокею України 2 листопада.

До складу збірної увійшли Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. Суперниками українців будуть команди Угорщини, Словенії та Італії. Змагання триватимуть з 9 по 11 листопада.

Загалом до складу української збірної увійшло 23 хокеїсти — два воротарі, вісім оборонців і 13 нападників.

Що відомо про Меморіал Томаша Шаркозі?

Упродовж трьох днів України змагатиметься за першість Угорщиною, Словенією та Італією. Чотири команди проведуть по 3 матчі, загалом заплановано 6 турів

Переможцем турніру стане той, хто після трьох турів набере найбільше очок в об'єднаній таблиці турніру. За підсумками тогорічного змагання Україна здобула бронзові нагороди.