журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Хокеїсти «Кременчука» візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 137

 Україна змагатиметься за першість з командами, що наразі виступають у дивізіоні 1А світового хокею

Трьох гравців хокейного клубу «Кременчук» викликали на перший збір національної команди України. Кременчуцькі спортсмени візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі, що проходитиме в Угорщині. 

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у Федерації хокею України 2 листопада.

До складу збірної увійшли Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. Суперниками українців будуть команди Угорщини, Словенії та Італії. Змагання триватимуть з 9 по 11 листопада.

Загалом до складу української збірної увійшло 23 хокеїсти — два воротарі, вісім оборонців і 13 нападників.

Що відомо про Меморіал Томаша Шаркозі?

Упродовж трьох днів України змагатиметься за першість Угорщиною, Словенією та Італією. Чотири команди проведуть по 3 матчі, загалом заплановано 6 турів

Переможцем турніру стане той, хто після трьох турів набере найбільше очок в об'єднаній таблиці турніру. За підсумками тогорічного змагання Україна здобула бронзові нагороди.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх