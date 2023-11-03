Хокеїсти «Кременчука» візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі

Трьох гравців хокейного клубу «Кременчук» викликали на перший збір національної команди України. Кременчуцькі спортсмени візьмуть участь у Меморіалі Томаша Шаркозі, що проходитиме в Угорщині.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у Федерації хокею України 2 листопада.
До складу збірної увійшли Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. Суперниками українців будуть команди Угорщини, Словенії та Італії. Змагання триватимуть з 9 по 11 листопада.
Загалом до складу української збірної увійшло 23 хокеїсти — два воротарі, вісім оборонців і 13 нападників.
Упродовж трьох днів України змагатиметься за першість Угорщиною, Словенією та Італією. Чотири команди проведуть по 3 матчі, загалом заплановано 6 турів
Переможцем турніру стане той, хто після трьох турів набере найбільше очок в об'єднаній таблиці турніру. За підсумками тогорічного змагання Україна здобула бронзові нагороди.
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