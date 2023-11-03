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Кременчук, Споживач

Картопля та молоко подорожчали, а цукор і овочі подешевшали: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 187 Коментарів: 1

 

Протягом минулого тижня продовжив дорожчати газ подешевшали майже усі овочі

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні ознайомили в Кременчуцькій РВА. Минулого тижня подешевшали цукор та овочі, а подорожчали картопля, молоко та зріджений газ на автозаправках.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 2 листопада найбільше подешевшали:

  • цукор — на 0,95 грн за кг;
  • морква — на 0,11 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,07 грн за кг;
  • капуста білокачанна — на 0,05 грн за кг;
  • буряк — на 0,05 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

  • молоко — на 1,60 грн за 0,9 літра;
  • картопля — на 0,65 грн за кг;
  • олія соняшникова — на 0,10 грн за літр;
  • дизельне пальне — на 0,05 грн за літр;
  • автогаз — на 0,75 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Які продукти подешевшали за останній місяць, а які подорожчали, та що буде далі

   

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін Кременчуцька РВА подорожчання ціни
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Коментарі: 1

672
Andron777:
Сьогодні, 13:21

А картопля це тіпа не овоШЧ? smirk


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