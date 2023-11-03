Уродженець Полтавщини напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ — прокуратура

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Уродженця Полтавщини київський суд визнав винним за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ у Києві. Чоловіку призначили покарання у вигляді 6 років 8 місяців за ґратами.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 2 листопада.

За даними слідства, зловмисник у вересні минулого року на вул. Хрещатик помітив групу підлітків, які, граючи на музичних інструментах, збирали пожертви на підтримку українських військових.

Наприкінці виступу діти помістили зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік почав переслідувати дітей, наздогнав дівчинку, схопив за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів у спробах відібрати рюкзак. Перехожі зупинили чоловіка і затримали до приїзду правоохоронців.

Під час суду чоловік провину визнав частково. Він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство. Але усі зібрані докази свідчили про протилежне.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили обвинуваченого триматимуть під вартою.