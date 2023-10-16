Які продукти подешевшали за останній місяць, а які подорожчали, та що буде далі

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 152

За останній місяць деякі продукти в Україні подешевшали. Зокрема, найбільш суттєве зниження цін сталося на овочі та фрукти. У той час як яйця, м’ясо та хліб дорожчають, ціни на цибулю, картоплю, капусту та моркву знизилися більш ніж удвічі.

У середньому, за підрахунками Інституту агроекономіки, овочі у жовтні подешевшали на 9,7%, а фрукти — на 5,1%. При цьому у серпні зниження цінників було на рівні 37,6% та 4,2% відповідно.

Так, у вересні цибуля подешевшала до 11,90 грн/кг. Станом на 15 жовтня, овоч коштує в середньому 12,27 грн за кг. Моркву продають за 8 грн/кг. Вартість капусти впала з 49 грн/кг до 7,60 грн/кг.

Також в українських супермаркетах у жовтні знизилися ціни на соняшникову олію (-1,6%), рибу та продукти з риби (-0,4%). Подешевшали й гречка з рисом, а також яблука, лимони та мандарини. З настанням холодів попит на цитрусові пожвавлюється і їхня пропозиція зростає. Попри це ціни падають.

За даними фахівців Інституту аграрної економіки, овочі восени подешевшали через те, що багато українців самостійно їх вирощують та збирають добрі врожаї.

При цьому м’ясо та сало, як і раніше, дорожчають. До кінця осені м’ясні продукти ще зростуть у ціні як мінімум на 5%, а свинина може й більше. Експерти вважають, що м’ясо дорожчатиме не тільки через підвищення вартості витрат на виробництво, а й через скасування фіксованого курсу долара.