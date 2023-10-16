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«Дніпро» вперше у сезоні здолав «Кременчук» у чемпіонаті України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 89

 

Наступний матч команда зіграє з ХК «Київ Кепіталз»

15 жовтня херсонський «Дніпро» на льоду одеського Палацу спорту вперше в поточному сезоні переміг «Кременчук» з рахунком 4:3.

Протягом місяця команди проводять, з урахуванням передсезонного спарингу, уже третій очний поєдинок. 

Дніпро (Херсон) - Кременчук 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кобильник (Лєсніков, Д. Попережай, - більш.), 01:22. 1:1 – Целогородцев (Матусевич, Варава), 14:15. 2:1 – Стецюра (Крикля, Р. Бойко), 30:50. 2:2 – Кривошапкін (Лялька, Матвієнко, - менш.), 32:51. 3:2 – Д. Попережай (Щербак, Лєсніков), 33:00. 4:2 – Ревука (Паламарчук, Ратушний), 48:11. 4:3 – Лялька (Середницький, Кривошапкін, - подв. більш.), 59:44

Напередодні Кременчук закинув 12 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України. Наступний матч наша команда зіграє 19 жовтня з ХК «Київ Кепіталз».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: facebook.com/hckremenchuk2010
Теги: хокей ХК Кременчук
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