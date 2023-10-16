«Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ отримав воїн з Полтавщини Святослав Возний

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 0

Цю відзнаку присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримав воїн Святослав Возний родом з Плішивця. Про це повідомили на сторінці Великобудищанської громади у фейсбуці 15 жовтня. Захисник боронить Україну на передових позиціях у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Відзнаку видали за високий професіоналізм, зразкове виконання та професійні навички, виявлені у бойових та щоденних завданнях підрозділу під час проведення обʼєднаних, антитерористичних операцій, а також операцій із підтримання миру та безпеки на території України.

Нагадаємо, цю відзнаку присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом.