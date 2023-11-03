Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками: у Харкові горіли 5 цивільних об'єктів

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Як повідомила пресслужба ДСНС, близько опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах.

Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджені 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйнована триповерхова будівля. Також пожежі виникли в адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.

З вечора ворог почав атакувати Бериславський район Херсонщини. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджені 9 приватних будинків.

Близько 3.00 під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджені 7 приватних будинків та газогін, ліквідовані пожежі у двох господарчих будівлях.

Ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район на Донеччині. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Близько 6.00 у Калуському районі на Івано-Франківщині впали уламки збитого безпілотника. ДСНСівці ліквідували пожежу у гуртожитку.

В Одеській області вдарили по території інфраструктурного об'єкта. Без жертв.