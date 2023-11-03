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Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками: у Харкові горіли 5 цивільних об'єктів

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 274

Удари прийшлися по швейному цеху, СТО, адмінбудівлі та житловому будинку

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Як повідомила пресслужба ДСНС, близько опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах.
Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджені 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйнована триповерхова будівля. Також пожежі виникли в адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.

З вечора ворог почав атакувати Бериславський район Херсонщини. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджені 9 приватних будинків.
Близько 3.00 під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджені 7 приватних будинків та газогін, ліквідовані пожежі у двох господарчих будівлях.

Ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район на Донеччині. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Близько 6.00 у Калуському районі на Івано-Франківщині впали уламки збитого безпілотника. ДСНСівці ліквідували пожежу у гуртожитку.

В Одеській області вдарили по території інфраструктурного об'єкта. Без жертв.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Харків Херсон Івано-Франківськ прильоти
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