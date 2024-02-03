У зв'язку з погіршенням погодних умов на Полтавщині працює снігоочисна техніка

Про це йдеться у повідомленні очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна
Третього лютого через погіршення погодних умов на дорогах Полтавщини працює снігоочисна техніка.
Відповідні служби розчищають автошляхи та обробляють дороги протиожеледними матеріалами, йдеться в офіційному телеграм-каналі голови Полтавської ОВА.
Якщо Вам потрібна допомога на дорозі під час снігопаду, звернутися можна за телефонами:
диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).
Нагадаємо, кременчужани можуть відстежити рух комунальної спецтехніки.
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