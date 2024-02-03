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У зв'язку з погіршенням погодних умов на Полтавщині працює снігоочисна техніка

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 174

 

Про це йдеться у повідомленні очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна

Третього лютого через погіршення погодних умов на дорогах Полтавщини працює снігоочисна техніка. 

Відповідні служби розчищають автошляхи та обробляють дороги протиожеледними матеріалами, йдеться в офіційному телеграм-каналі голови Полтавської ОВА.

«На місцевих дорогах нині працюють 44 одиниці техніки й 65 робітників» — повідомляє Філіп Пронін.

Якщо Вам потрібна допомога на дорозі під час снігопаду, звернутися можна за телефонами:

диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

Нагадаємо, кременчужани можуть відстежити рух комунальної спецтехніки.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук сніг Полтавщина комунальна техніка
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