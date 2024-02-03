Від поранень помер військовий з Кременчуччини Руслан Рискаль

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2 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із солдатом ЗСУ Русланом Рискалем, який помер від поранень, що отримав на російсько-українській війні. Поховали військового з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Руслан Рискаль народився 11 вересня 1995 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів НВК імені Л.І.Бугаєвської навчався в професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів, водія автотранспортних засобів категорії «С». У 2014-2015 рр. працював на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім на підприємстві «Рижівський гранітний кар’єр». З 2021 року працював у Комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». Цього ж року Руслан розпочав заочне навчання в Політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

2 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 18 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання, гранатометник аеромобільної роти, солдат Збройних Сил України Руслан Рискаль був тяжко поранений у населеному пункті Білогорівці Луганської області. 27 січня 2024 року у Вінницькому військовому госпіталі від уражень, несумісних із життям, Руслан помер.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.