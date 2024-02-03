Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Від поранень помер військовий з Кременчуччини Руслан Рискаль

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 700

 

Прощання відбулося на території військового меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно»

2 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із солдатом ЗСУ Русланом Рискалем, який помер від поранень, що отримав на російсько-українській війні. Поховали військового з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Руслан Рискаль народився 11 вересня 1995 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів НВК імені Л.І.Бугаєвської навчався в професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів, водія автотранспортних засобів категорії «С». У 2014-2015 рр. працював на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім на підприємстві «Рижівський гранітний кар’єр». З 2021 року працював у Комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». Цього ж року Руслан розпочав заочне навчання в Політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

2 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 18 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання, гранатометник аеромобільної роти, солдат Збройних Сил України Руслан Рискаль був тяжко поранений у населеному пункті Білогорівці Луганської області. 27 січня 2024 року у Вінницькому військовому госпіталі від уражень, несумісних із життям, Руслан помер.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх