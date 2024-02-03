Полтавщина отримала вакцини проти грипу — Філіп Пронін

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 104 Коментарів: 1

Щепитися можна буде безкоштовно у медичних закладах області

Полтавщина отримала вакцини проти грипу. Як пише очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі, між медичними закладами регіону розподілили 470 доз, враховуючи потреби.

«В першу чергу вакцинуватимуть людей із груп ризику. А це пацієнти з онкологічними захворюваннями, хронічними хворобами, люди старшого віку, представники професійних груп», — йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, медустанови інформуватимуть пацієнтів про наявність вакцин. Також у повідомленні йдеться, що жителі Полтавщини можуть звернутися до сімейних лікарів самостійно, для уточнення інформації про наявність вакцини.

Загалом України отримала 12 тисяч вакцин, в рамках гуманітарної допомоги від фармацевтичної компанії Санофі, пише Філіп Пронін.

Нагадаємо, у Кременчуці зростає кількість хворих на грип. 5 лютого у місті може пройти засідання, на якому вирішать, чи відправлятимуть школярів на дистанційку.