Полтавщина отримала вакцини проти грипу — Філіп Пронін

Полтавщина отримала вакцини проти грипу. Як пише очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі, між медичними закладами регіону розподілили 470 доз, враховуючи потреби.
За словами очільника області, медустанови інформуватимуть пацієнтів про наявність вакцин. Також у повідомленні йдеться, що жителі Полтавщини можуть звернутися до сімейних лікарів самостійно, для уточнення інформації про наявність вакцини.
Загалом України отримала 12 тисяч вакцин, в рамках гуманітарної допомоги від фармацевтичної компанії Санофі, пише Філіп Пронін.
Нагадаємо, у Кременчуці зростає кількість хворих на грип. 5 лютого у місті може пройти засідання, на якому вирішать, чи відправлятимуть школярів на дистанційку.
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