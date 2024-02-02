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Кременчук, Освіта

5 лютого у Кременчуці може пройти засідання, на якому вирішать, чи відправлятимуть школярів на дистанційку

Сьогодні, 22:36 Переглядів: 2

 

А що про це думає батьківська спільнота? «ТелеграфЪ» вирішив запустити власне опитування

У батьківських чатах Кременчука зараз точаться дебати, чи варто переводити усіх школярів на дистанційне навчання через ріст захворюваності, чи варто за необхідності відправляти на онлайн окремі класи, а інші щоб вчилися за партами.

У телеграм-каналі «Департамент батьків», у якому присутні також представники освітньої галузі міста, батьки обговорювали питання, чи з наступного понеділка, 5 лютого, школи Кременчука будуть працювати у звичайному режимі, чи планується закрити усі школи на карантин? На це питання директор департаменту освіти Геннадій Москалик відповів, що таке поняття як «закриття шкіл на карантин» зараз відсутнє. Натомість існує інше поняття «тимчасове запровадження освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання».

Головний освітян міста зауважив, що керівники закладів уповноважені вирішувати це питання автономно, тобто переводити на онлайн-навчання окремо або усі класи (залежно від епідемічної ситуації).

За словами Геннадія Москалика, у понеділок можливе засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де свої думки висловлять, керуючись статистичними даними, медики, епідеміологи та педагоги. Якщо будуть підстави, то комісія може рекомендувати директорам тимчасово впровадити освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання. Він підкреслив, що усе залежатиме від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, міський епідеміолог Лариса Коровіна попереджала: якщо захворюваність на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці зростатиме, то фахівці рекомендуватимуть обмежувальні заходи, зокрема і переведення учнів на дистанційку. Разом з тим, дві школи у Кременчуці повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 – окремі класи. Також сьогодні, 2 січня, стало відомо, що 5 до 11 лютого діти в усіх школах Горішньоплавнівської міської територіальної громади навчатимуться дистанційно.

У телеграм-чаті «Департамент батьків» створили опитування, як спільнота міста ставиться до закриття шкіл на невизначений час.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також вирішив запустити опитування, щоб з'ясувати, як батьки дошкільнят ставляться до введення онлайн-занять у зв'язку з ростом захворюваності.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: osvitanova.com.ua
Теги: захворюваність дистанційне навчання онлайн-навчання школи школярі батьки опитування

Чи потрібно усіх школярів відправити на дистанційне навчання?

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