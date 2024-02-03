Добрі новини та смерть: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ірена Карпа «Добрі новини з Аральського моря»
Це історії чотирьох українських жінок у Франції. Кожна з них шукає своє: юна красуня Богдана — пригод та розваг, енергійна «феменка» Маша — самореалізації та слави, досвідчена та виважена Рита — свободи й сімейного затишку, а колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою.
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Крістін Гесслер «Маніфест двадцятирічних»
Коли тобі двадцять з чимось, можеш одночасно відчувати захоплення цим періодом і намагатися зрозуміти, що робити зі своїм життям. Трепет від особистої незалежності та відкриття нових можливостей і водночас розчарування та втрата ілюзій. Як це називає авторка книги лайф-коуч Крістін Гесслер «похмілля від очікувань».
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Марія Ланг «Поглянь – он смерть тебе чекає»
Якщо ви любите шведську літературу, детективи та … театр, то ця книга саме для вас.
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