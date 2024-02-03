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Добрі новини та смерть: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 94

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ірена Карпа «Добрі новини з Аральського моря»

Це історії чотирьох українських жінок у Франції. Кожна з них шукає своє: юна красуня Богдана — пригод та розваг, енергійна «феменка» Маша — самореалізації та слави, досвідчена та виважена Рита — свободи й сімейного затишку, а колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою.
Стосунки, пошуки себе, інтриги та вбивства — вир емоцій зашкалює. Та поки є справжні почуття, дружба й підтримка, вміння насолоджуватися життям, любити себе і своє місто — доти є надія на «добрі новини», що неодмінно надходять навіть після найбільших катастроф.

Крістін Гесслер «Маніфест двадцятирічних»

Коли тобі двадцять з чимось, можеш одночасно відчувати захоплення цим періодом і намагатися зрозуміти, що робити зі своїм життям. Трепет від особистої незалежності та відкриття нових можливостей і водночас розчарування та втрата ілюзій. Як це називає авторка книги лайф-коуч Крістін Гесслер «похмілля від очікувань».
Усі двадцятилітні можуть переживати схожі проблеми, але дуже мало літератури дають практичні уроки чи поради, як їх подолати. На цих сторінках ті, хто прожили чверть віку, розповідають історії про власний успіх та поразки, діляться мріями та розчаруваннями, які, можливо, стануть для когось натхненням і допоможуть змінити життя на краще.


  
 

Марія Ланг «Поглянь – он смерть тебе чекає»

Якщо ви любите шведську літературу, детективи та … театр, то ця книга саме для вас.
Розгадуючи разом з головною героїнею загадку злочину, скоєного в Дроттнінгольмському театрі, читач ознайомлюється з театральним життям шведської столиці, в якому авторка дуже добре орієнтувалась, як і в самій музиці. Тож, про злочин, що стався саме в цьому театрі, ви і дізнаєтесь, прочитавши цю книгу.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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