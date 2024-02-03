У Миргороді горіла автівка

2 лютого о 11.43 на вул. Сорочинській у Миргороді горів легковий автомобіль. Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавської області.
Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу об 11.50, а о 11.55 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає, автівку вдалося врятувати.
До гасіння залучались 4 надзвичайники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна пожежна машина. Причина пожежі встановлюється.
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