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Внаслідок вчорашньої атаки росіяни пошкодили заповнене зерносховище на Полтавщині — ОВА

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 188

Частину урожаю, який зберігався, втрачено

Внаслідок вчорашньої атаки росіяни пошкодили зерносховище на Полтавщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, зерносховище було наповнене, частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

Нагадаємо, 2 лютого повітряна тривога в області тривала з 21.55 по 22.14. Пронін о 22.56 повідомив у своєму телеграм-каналі, що є влучання у Миргородському районі, але ніхто не постраждав.

Як повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил України, у ніч на 3 лютого противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. — РФ.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: зерносховище Філіп Пронін прильоти
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