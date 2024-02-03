Внаслідок вчорашньої атаки росіяни пошкодили заповнене зерносховище на Полтавщині — ОВА

Внаслідок вчорашньої атаки росіяни пошкодили зерносховище на Полтавщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, зерносховище було наповнене, частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

Нагадаємо, 2 лютого повітряна тривога в області тривала з 21.55 по 22.14. Пронін о 22.56 повідомив у своєму телеграм-каналі, що є влучання у Миргородському районі, але ніхто не постраждав.

Як повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил України, у ніч на 3 лютого противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. — РФ.