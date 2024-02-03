Біля залізничного вокзалу в Лубнах перехожі знайшли тіло — поліція розслідує вбивство

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2 лютого близько 22.00 неподалік залізничного вокзалу в місті Лубни перехожі знайшли тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє пресслужба Лубенського райвідділу поліції.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, яка встановила особу померлого. Ним виявився 43-річний лубенець. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція розпочала розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно на Миргородщині поліція знайшла у полі тіло 76-річної жінки.