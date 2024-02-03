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Кременчук, Надзвичайні новини

Біля будівлі Полтаваобленерго кременчужанку покусав собака

Сьогодні, 19:47 Переглядів: 81

  

За словами потерпілої, у лікарні їй порадили йти шукати тварину самостійно

Сьогодні, 3 лютого, близько 17.00 біля входу в Полтаваобленерго, що неподалік зупинки Троїцька, кременчужанку покусав собака. Ліза розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що просто йшла повз тварину.

— Собака лежав, коли я проходила повз, він накинувся на мене. В мене сталася паніка, я не зрозуміла, що відбулося. Я одразу поїхала у лікарню, — говорить дівчина.

Медикам у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Ліза пояснила ситуацію, на що, з її слів, отримала пораду, йти та шукати собаку самостійно.

 

— Мені говорять, а навіщо ви порвали собі штани? Хоча я одразу повідомила, що мене вкусив собака. Мені обробили ногу та сказали, що завтра я маю піти та знайти собаку. За собакою я маю слідкувати 15 днів, щоб тварина залишилася жива, — говорить Ліза.

За словами лікарів, якщо ж тварину знайти не вдасться, на потерпілу чекає тривале лікування, яке має безліч протипоказань. 

— Раптом вона завтра знову нападе на когось. Собака невеликий, чорно-білого кольору. Він пішов через ворота на територію Полтаваобленерго, можливо, там проживає, — розповідає дівчина.

Найближчим часом Ліза планує звернутися до комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», аби допомогли встановити місцеперебування тварини.

Нагадаємо, що 28 січня у Дмитрівці скажений собака покусав жінку, а 20 січня у Гадячі скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: вкусив укуси домашніх тварин собака скарги
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