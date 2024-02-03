Біля будівлі Полтаваобленерго кременчужанку покусав собака

Сьогодні, 3 лютого, близько 17.00 біля входу в Полтаваобленерго, що неподалік зупинки Троїцька, кременчужанку покусав собака. Ліза розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що просто йшла повз тварину.
Медикам у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Ліза пояснила ситуацію, на що, з її слів, отримала пораду, йти та шукати собаку самостійно.
За словами лікарів, якщо ж тварину знайти не вдасться, на потерпілу чекає тривале лікування, яке має безліч протипоказань.
Найближчим часом Ліза планує звернутися до комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», аби допомогли встановити місцеперебування тварини.
Нагадаємо, що 28 січня у Дмитрівці скажений собака покусав жінку, а 20 січня у Гадячі скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція.
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