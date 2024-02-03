«Ми перестанемо збиратися лише тоді, коли збільшиться допомога військовим» — у Кременчуці пройшла акція «Гроші на ЗСУ»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 154

Учасники мирної акції вимагають зменшити зарплати заступників міського голови, припинити виділяти кошти на некапітальні витрати з бюджету. Також активісти вимагають прозорої звітності про допомогу військовим від міської влади. Збиралися біля Кременчуцької РВА

Учасники акції себе називають активними кременчужанами, які добре розуміють, що війна триває. Розповідають, вимоги прості — допомагати військовим, які нині боронять нашу країну на фронті.

«Ми бачимо, що мало грошей міського бюджету йде на допомогу військовим. Я особисто спілкувалася з командиром однієї з кременчуцьких бригад, який мені сказав, що був на прийомі у пана Малецького з запитом від військової частини і отримав відмову. Це нас змусило продовжувати акцію з вимогою направляти гроші на ЗСУ» — говорить Алла Буліна.

У місті продовжують витрати з бюджету, яких можна було б уникнути, стверджують активісти. Тож продовжуватимуть збиратися, поки їх умови чиновники не виконають у повному обсязі.

«Акції закінчаться лише тоді, коли ми побачимо, що збільшилася допомога військовим частинам з Кременчука, коли прозоро мерія буде звітуватися про допомогу військовим з конкретними цифрами. Бажано, щоб чиновники зменшили свої заробітні плати, бо де справедливість, коли медики отримують малу зарплату, а мер та заступники велику. А потім нам говорять, що грошей у бюджеті немає» — каже Алла Буліна.

Не влаштовує активістів і той факт, що за кошти міського бюджету продовжують купувати автівки для комунальних підприємств, утримувати комунальне ЗМІ.

Нагадаємо, на утримання КТРК цьогоріч виділили з міського бюджету майже 22 млн грн.

«Наша вимога — 20 відсотків від дохідної частини бюджету міста направити на потреби військових. Це близько 600 млн грн. Ці гроші можна розпланувати на 2024 рік та витратити на допомогу кременуцьким військовим частинам» — констатує активістка.

Львів’янин Тарас теж вирішив доєднатися до акції. Чоловік у лавах Збройних сил України з 2014 року. Розповідає, як ніхто інший розуміє важливість допомоги захисникам.

«Я сам зі Львова, наречена з Кременчука. Я побачив оголошення у соціальних мережах і вирішив приєднатися. Зараз я у відпустці, тому тут. Сьогодні дуже важливо об'єднуватися, допомагати, бо у єдності людей сила» — каже Тарас.

Учасники акції згадали захисників, які віддали своє життя за нашу майбутню перемогу. Депутат міської ради Богдан Лазоренко констатує, вирішив доєднатися, бо теж втрачав «своїх» на цій війні.

«Тут сьогодні в першу чергу люди, які усвідомлюють, що в країні йде війна вже 10 років. Всі хто прийшов, написали імена загиблих на прапорцях України, залишимо їх тут для пам’яті про героїв. Я написав ім’я Даніїла Нетреби, воїна з Третьої окремої штурмової бригади, наймолодшого із хлопців, яких я знаю. 20 річний юнак героїчно загинув виконуючи бойове завдання. В пам’ять про нього я залишаю тут сьогодні прапорець» — говорить Богдан.

Учасники акції збираються третій місяць поспіль. Кажуть, зупинятися не планують, поки не будуть виконані їх вимоги. Під синьо-жовтими прапорами активісти проїхалися містом в рамках автопробігу. Згодом, вшанували пам’ять загиблих кременчуцьких воїнів які поховані на Свіштовському кладовищі.