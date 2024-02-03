Учасники мирної акції вимагають зменшити зарплати заступників міського голови, припинити виділяти кошти на некапітальні витрати з бюджету. Також активісти вимагають прозорої звітності про допомогу військовим від міської влади. Збиралися біля Кременчуцької РВА
Учасники акції себе називають активними кременчужанами, які добре розуміють, що війна триває. Розповідають, вимоги прості — допомагати військовим, які нині боронять нашу країну на фронті.
У місті продовжують витрати з бюджету, яких можна було б уникнути, стверджують активісти. Тож продовжуватимуть збиратися, поки їх умови чиновники не виконають у повному обсязі.
Не влаштовує активістів і той факт, що за кошти міського бюджету продовжують купувати автівки для комунальних підприємств, утримувати комунальне ЗМІ.
Нагадаємо, на утримання КТРК цьогоріч виділили з міського бюджету майже 22 млн грн.
Львів’янин Тарас теж вирішив доєднатися до акції. Чоловік у лавах Збройних сил України з 2014 року. Розповідає, як ніхто інший розуміє важливість допомоги захисникам.
Учасники акції згадали захисників, які віддали своє життя за нашу майбутню перемогу. Депутат міської ради Богдан Лазоренко констатує, вирішив доєднатися, бо теж втрачав «своїх» на цій війні.
Учасники акції збираються третій місяць поспіль. Кажуть, зупинятися не планують, поки не будуть виконані їх вимоги. Під синьо-жовтими прапорами активісти проїхалися містом в рамках автопробігу. Згодом, вшанували пам’ять загиблих кременчуцьких воїнів які поховані на Свіштовському кладовищі.
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